El misterio detrás de la muerte del nene de 4 años en Chubut: la pista que dejó sin palabras a los médicos

La muerte de Ángel Nicolás López, un nene de 4 años, sacudió a Comodoro Rivadavia, Chubut. Lo que en principio fue reportado por su madre biológica como una descompensación repentina derivó, con el avance de la investigación, en una causa judicial con allanamientos y resultados forenses que apuntan a lesiones internas en la cabeza del menor.

El calvario comenzó el domingo, cuando la madre trasladó de urgencia al pequeño al Hospital Regional. Al llegar, el personal médico constató que Ángel no presentaba signos vitales y comenzó de inmediato con maniobras de reanimación. Luis Cisneros, jefe del Departamento de Pediatría del centro de salud, describió la situación con crudeza: "Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general. Se acuesta y, cuando lo encuentran, estaba sin signos vitales". Los médicos lograron restablecer parcialmente su actividad cardíaca, pero el cuadro fue irreversible. Ángel permaneció conectado a asistencia respiratoria mecánica en terapia intensiva hasta el lunes, cuando falleció.

Angel tenía 4 años.

El giro forense y los allanamientos

El caso, que en su primera instancia fue caratulado como muerte dudosa, dio un vuelco determinante con los primeros resultados forenses: Ángel presentaba lesiones internas en la cabeza. Los resultados toxicológicos y los definitivos de la autopsia ordenada por el Ministerio Público Fiscal todavía están pendientes.

Ante este escenario, la Justicia ordenó el allanamiento de la vivienda de la madre, ubicada en la Zona de Quintas. Según denunciaron allegados, en la madrugada en que el niño murió se habrían quemado objetos en la parte trasera de esa propiedad. Hasta el momento no hay detenidos y las diligencias se mantienen bajo estricto hermetismo.

Angel tenía 4 años.

Una trama familiar conflictiva

La muerte de Ángel destapó una compleja disputa familiar. El niño se había mudado con su madre biológica recién en noviembre de 2025, en el marco de una pelea judicial por su tenencia. La familia paterna y la mujer que lo crió durante sus primeros años de vida lanzaron graves acusaciones contra la madre. "Lo dejó tirado como un perro", fue una de las frases que circuló entre quienes lo despidieron en la zona sur de la ciudad.

Sus restos fueron velados en medio de una profunda conmoción entre los vecinos. Organizaciones sociales ya advierten sobre posibles fallas en el sistema de protección de menores, dado que el niño había sido revinculado con su madre biológica en medio de una situación que, según los allegados, presentaba señales de alerta.

La Justicia de Chubut trabaja contrarreloj para determinar si la muerte de Ángel fue producto de una tragedia o el desenlace de un contexto de maltrato silenciado.