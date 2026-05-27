Las brutales amenazas del novio de la embarazada asesinada en Chubut: "Yo no hago denuncia, agárrense bien el or..."

Luis Damián Uribe, el hombre que sobrevivió al ataque armado en el que fue asesinada su pareja Mariana Soledad Calfuquir en Comodoro Rivadavia, publicó una serie de mensajes intimidatorios mientras continúa internado en el Hospital Regional, recuperándose de un disparo en el abdomen.

En un principio, trascendió que la mujer se trasladaba en un auto de aplicación y que el hombre era un chofer, aunque con el correr de las horas se supo que las víctimas del ataque eran pareja.

Desde el hospital, el joven de 30 años, apuntó contra quienes considera responsables del crimen y lanzó fuertes advertencias. "Yo no hago denuncia, agárrense bien el o... que les voy a extinguir a toda su familia", escribió en una de las publicaciones en redes sociales.

Luis Damián Uribe se mostró orgulloso de ser "bandido y ladrón".

El episodio ocurrió hace una semana y, desde entonces, Uribe permanece bajo atención médica. En ese contexto, también confirmó públicamente que la mujer asesinada estaba embarazada y expresó su dolor con otro mensaje cargado de amenazas: "Manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo, ahora ajo y agua".

Las declaraciones se produjeron luego de que el sobreviviente fuera interrogado por los investigadores en el Hospital Regional. Allí, según trascendió, evitó aportar datos sobre los autores de la balacera y mantuvo la misma postura que más tarde reflejó en sus redes: "Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante", escribió.

Horas después, Uribe compartió además una imagen desde la cama del hospital en la que se lo ve herido y volvió a amenazar a los presuntos atacantes. "Así me dejaron, pero ustedes se van para el cajón y los re pago. Por mi familia mato y muero", sostuvo.

Los mensajes intimidatorios de Damián Uribe.

La investigación del crimen de Mariana Calfuquir

La pesquisa continúa las tareas para identificar a los responsables del brutal ataque armado. Con el correr de los días, pudo reconstruir una posible secuencia de lo ocurrido antes del asesinato.

La principal hipótesis sostiene que Uribe había ido hasta la vivienda de un hombre vinculado a un megaoperativo policial realizado entre fines de abril y comienzos de mayo para reclamar dinero de un presunto delito cometido en conjunto, publicó el medio local AdnSur.

Mariana Soledad Calfuquir, la víctima fatal del ataque.

El encuentro habría derivado rápidamente en una discusión relacionada con el reparto de ese dinero. En ese contexto, el sospechoso habría respondido "acá tenés tu parte" y, acto seguido, disparó contra Calfuquir, quien estaba dentro del vehículo.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Uribe se sorprendió por el ataque a sangre fría y reaccionó: "Pará, ¿por qué la mataste? Déjame ir", habría soltado inmediatamente después del disparo.

La policía trabajó en el auto en el cual viajaba la mujer que fue asesinada de un disparo.

Sin embargo, la agresión no terminó allí. Los pesquisas sostienen que el atacante respondió "andate con este regalito" y efectuó otro disparo que dio en el abdomen de Uribe.

Pese a las graves heridas, el hombre consiguió conducir durante varios minutos hasta llegar a la Seccional Séptima del barrio Abásolo, donde pidió auxilio. Sin embargo, cuando los policías se acercaron al auto comprobaron que Calfuquir ya había fallecido.