Sorpresa por una invasión de peces "pene" en la costa de Chubut

La costa chubutense de Comodoro Rivadavia fue el epicentro de un fenómeno que sorprendió a turistas y locales: se trata de la presencia de unas criaturas marinas de aspecto fálico y color rosado, conocidos popularmente como "peces pene", que tapizaron sectores de la zona marítima.

Si bien el curioso hecho causó sorpresa (y varias risas), la ciencia tiene una explicación mucho más terrenal para este hallazgo que tuvo lugar en la zona norte de la ciudad, específicamente en la Costanera de Kilómetro 3.

Allí, una vecina que caminaba con sus perros se topó con estos ejemplares junto a otro ser todavía más extraño: un animal de aspecto peludo conocido como "ratón de mar".



¿Qué es el "pez pene" ?





A pesar de su apodo mediático, este animal no es un pez, ya que se trata del Urechis unicinctus (o Urechis caupo), o sea, un gusano marino que vive en galerías subterráneas bajo la arena del fondo oceánico. Estas criaturas suelen vivir enterradas, pero las fuertes mareas y temporales recientes en el Atlántico Sur removieron el sedimento y las arrastraron hasta la orilla.

Los expertos destacan que estos gusanos son totalmente inofensivos para el ser humano. Su cuerpo cilíndrico y su elasticidad les permiten cavar túneles en forma de "U" en el lecho marino, donde filtran su alimento. Cuando el mar se pica o las corrientes cambian bruscamente, el oleaje los expulsa de su hogar y los deja vulnerables en la playa.

¿Qué es el misterioso "ratón de mar" que apareció ?





Por otra parte, y junto a los "peces pene", apareció otra especie que despertó la curiosidad de los comodorenses por su apariencia roedora. El "ratón de mar" es, en realidad, un poliqueto (otro tipo de gusano marino) cubierto de cerdas y filamentos que brillan con la luz.

Hábitat: vive en fondos arenosos o fangosos, oculto a la vista del ojo humano.

vive en fondos arenosos o fangosos, oculto a la vista del ojo humano. Biodiversidad: cumple un rol fundamental en el ecosistema oceánico al procesar materia orgánica del fondo.

cumple un rol fundamental en el ecosistema oceánico al procesar materia orgánica del fondo. Comportamiento: suele ser difícil de ver, salvo cuando tormentas intensas lo traen hacia la superficie.



La rápida acción de algunos vecinos permitió que muchos de estos ejemplares volvieran al agua. Al encontrarlos en la orilla, algunos ciudadanos utilizaron algas o elementos del entorno para devolverlos al mar y evitar que murieran por la exposición al aire y al sol.



Este tipo de eventos exóticos, aunque impactantes a la vista, forman parte de la dinámica natural de la rica biodiversidad que esconde el mar argentino.