Cayó un homicida que había escapado de prisión en una sesión con su psicóloga

En un operativo realizado este sábado por la mañana, la Policía de Chubut logró dar con el paradero de Darío "El loco" Cárdenas, quien permanecía prófugo de la justicia provincial desde mediados de marzo.

La detención se produjo en el barrio Menfa de Trelew, durante un procedimiento encabezado por la División Policial de Investigaciones.

Cárdenas fue esposado y trasladado a la comisaría más cercana, donde quedó detenido.

Las fuerzas de seguridad llegaron al domicilio ubicado en la intersección de calle Mamel y Pasaje Garibaldi alrededor de las 8:00 AM. Si bien el objetivo inicial de las órdenes de allanamiento era recolectar pruebas por una causa de hurto agravado ocurrido la semana pasada, los efectivos hallaron a Cárdenas en el interior de la casa.

El inmueble pertenece a un sujeto con antecedentes identificado por el alias de "Paco" Torres. Según trascendió, Cárdenas se encontraba allí para visitar a su pareja, Karen Campuzano, una mujer que ya cuenta con una condena previa por encubrimiento en el resonante crimen de Rosa Acuña en 2018.

"El Loco" Cárdenas y un amplio prontuario





Cárdenas era el objetivo de una intensa búsqueda desde el pasado 16 de marzo. En aquella oportunidad, el detenido protagonizó una audaz fuga tras evadirse de un consultorio de una psicóloga en la zona céntrica de la ciudad, aprovechando un descuido en su custodia.

Darío "El Loco" Cárdenas cumple una pena de 15 años de prisión por el homicidio de Alexis "Damián" Sena, a quien mató de un disparo en la cabeza en agosto de 2021 en la ciudad de Trelew.

En marzo de 2024, un jurado popular lo declaró culpable por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el recapturado quedó nuevamente bajo custodia policial. Se espera que en las próximas horas sea trasladado a los tribunales locales para la audiencia de control de detención, donde se le sumarán nuevos cargos por su evasión y su presunta vinculación con los hechos delictivos recientes.