Cayó hombre que se había emborrachado en su casa y tomado de rehén a su hijo de tres años

Un hombre de 40 años en estado de ebriedad tomó como rehén a su hijo de tres años y amenazó a su pareja. Tras la intervención de los efectivos policiales, fue detenido.

Fuentes de la investigación indicaron que el episodio ocurrió en la tarde del viernes, en una casa ubicada sobre la calle León Zorrillia, en las afueras de la capital chaqueña, donde llegaron agentes de la fuerza de seguridad tras la denuncia de la cuñada del agresor, que se acercó a la comisaría alertando de la situación.

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La denuncia cuenta que el sujeto G.R.D. estaba dentro de la vivienda junto a su pareja y el pequeño, y no dejaba entrar al resto de los familiares. La cuñada sostuvo además que el hombre se encontraba ebrio.

En tanto, tomó intervención la Fiscalía de Género N° 9, y el personal policial de la Comisaría 8a. Metropolitana de Resistencia realizó un operativo que le permitió entrar a la casa y rescatar al nene.

Violencia verbal cotidiana

Por otra parte, el hombre fue detenido por los agentes, y el chico entregado a su mamá. Luego de que la Policía controlara la situación, la mujer hizo la denuncia formal ante las autoridades.

Según la mujer, era víctima de violencia verbal de manera permanente y este no había sido el primer episodio en el que los mantenía secuestrados sin permitirles salir de la casa.

Es por eso que el hombre quedó detenido e imputado por "supuesta privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género", de acuerdo al portal Mas Contenidos Net.

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