Dramático testimonio de la joven que fue rehén de un delincuente armado en el tren Roca: "Tuve problemas para dormir"

Luego de más de tres semanas del episodio en el cual un sujeto armado tomó a una joven de rehén con una granada en el tren Roca y luego fuera detenido en la estación de Temperley, la víctima del dramático episodio utilizó la red social TikTok para comentar cómo vivió el momento.

Tras una hora de intenso operativo por parte de la policía, la víctima fue liberada y trasladada al Hospital Gandulfo, mientras que el sujeto fue desarmado y llevado a la dependencia policial local.

En el hecho ocurrido en la tarde del 6 de abril, tras más de 40 minutos de negociaciones con la policía, el ladrón liberó a la rehén, se entregó, y quedó a disposición de la Justicia.

Pasadas varias semanas de lo ocurrido, la joven utilizó su perfil @martucaffa en la red social TikTok para contar su experiencia: "Gracias a Dios que me lo tomé bien, de hecho, lo estoy tratando con la psicóloga y me dijo que me ve bastante bien, que no cree que desarrolle estrés postraumático, pero hay cosas que tratar".

"Todo comenzó el lunes 6 de abril cuando estaba yendo a hacerme la contención de los brackets que ya me saqué, iba a Constitución y en la estación de Temperley, se abrió la puerta normal mientras escuchaba unos videos de YouTube. De pronto escuché un griterío, me saqué los auriculares y vi a esta persona con cara de miedo y adrenalina, quise escaparme pero no pude, todos salieron corriendo. Tengo el recuerdo de haberle pedido que me suelte y de llorar pero no pude", recordó.

"Todo pasó en dos segundos"

Luego, la joven dijo que "todo pasó en dos segundos". "Vi a la policía que se venía y él gritaba que fue un robo que salió mal y no tenía que terminar así, además en la mano tenía un tutú (en alusión a un arma) en mi pecho. Cuando me soltaron me dijeron que estaba descargada pero otros me contaron lo contrario. Me acuerdo lo que pasó pero no el orden, tenía las manos ocupadas y tuve que alcanzarle la botella de agua y un pucho que había pedido a la policía".

"Estaba muy tranquila, de hecho, levanté las manos por algo y no temblaba, en un momento me dijo sabés como funciona una granada y le dije que sí, y por momentos, quería sacarle el ganchito que tiene y le decía que no lo haga. Eso me ponía nerviosa. Después dijo que me iba a soltar a cambio de que fuera un policía en su lugar, ahí puso condiciones para el desarme y ahí se calmó todo", sostuvo con cierto nerviosismo.

Por último, relató: "Me quedé en la estación hasta que detuvieron al tipo, lo redujeron a las 19, y a las 21 me llevaron a declarar y a la medianoche ya estaba en mi casa. Actualmente estoy trabajando con la psicóloga por estrés postraumático porque tuve problemas para dormir al principio pero después se normalizó todo", finalizó diciendo.

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