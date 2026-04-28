Atraparon a una mujer que lideraba una banda delictiva dedicada a desvalijar comercios

Una mujer de 25 años fue detenida el lunes por los pesquisas policiales al estar sindicada de ser líder de una banda de ladrones dedicada a desvalijar comercios. Los procedimientos se efectuaron en el oeste del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la sospechosa resultó apresada por los servidores públicos destinados en la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, con el apoyo de los integrantes de la comisaría 1ª del distrito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 6 de los tribunales locales.

Todas las noticias de Crónica, en vivo





Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias se realizaron en fincas situadas en Zapala al 3400, en Saravia al 1100, en Patagones al 1000, y en el cruce de Salguero y Corvalán.

Trascendió que el expediente se abrió el 22 de abril cuando una comerciante, de 41 años, denunció que marginales habían violentado los candados de su local dedicado a la venta de prendas de vestir, ubicado en la avenida Hipólito Yrigoyen al 500, casi en el cruce con San Juan, oportunidad en la que los delincuentes sustrajeron mercaderías por un valor superior a los 10.000.000 de pesos.

Cámaras de vigilancia





Gracias al análisis de las cámaras de vigilancia, se logró certificar que los autores del asalto habían sido dos individuos y dos mujeres, que se movilizaban a bordo de una camioneta Ford EcoSport y de un Fiat Siena.

En base a las redes sociales, los investigadores averiguaron la identidad de la muchacha.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Robo agravado en poblado y en banda", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

Por F.V.

Crónica Policiales, todas las noticias de hoy