Apresaron a ladrona buscada por robarle a la embajadora de Croacia en Argentina

Una ladrona fue detenida por los pesquisas de la Policía Federal al estar sindicada de haber participado en un robo perpetrado en perjuicio de la embajadora de Croacia en Argentina. El operativo se realizó en el barrio porteño de Villa Soldati.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que la sospechosa, de nacionalidad peruana, resultó apresada días pasados como saldo de un procedimiento efectuado en una finca situada en el pasaje Plumerillo al 3800 y a raíz de un ilícito que había sufrido Paravic Duska.

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Según agregaron los informantes, las diligencias investigativas estuvieron a cargo de los servidores públicos del Departamento Delitos Fiscales de la institución y en base a las directivas impartidas por el doctor Ariel Oscar Lijo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires.

Trascendió que en poder de la aprehendida, los federales consiguieron incautar un vehículo, prendas de vestir, documentación, tarjetas de crédito y cuatro aparatos de telefonía celular.

Expediente

Consta en el expediente que el hecho se produjo cuando la diplomática se hallaba en un supermercado y, mediante un ardid, le sustrajeron el monedero.

Al respecto, los uniformados llevaron adelante análisis de imágenes captadas por cámaras de vigilancia, lográndose determinar la identidad de la implicada en lo sucedido y el rodado que se utilizó para darse a la fuga.

En forma preventiva, la causa penal se mantiene caratulada "Hurto".

Por F.V.

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