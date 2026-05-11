Misterio en Balvanera: encontraron un auto baleado, con sangre e investigan un posible ajuste de cuentas

Una escalofriante hallazgo tuvo lugar esta mañana en el barrio porteño de Balvanera, en el límite con Almagro, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad encontraron un auto abandonado con diez impactos de bala y manchas de sangre. Tras el descubrimiento, se desplegó un operativo en la zona.

La principal hipótesis es que se habría tratado de un tiroteo en el marco de un ajuste de cuentas entre grupos delictivos. Según fuentes del caso, no hay denuncias previas de robo, con lo cual violencia del ataque hace pensar en una emboscada vinculada al crimen organizado.

También se analiza la posibilidad de que se haya sido un robo o un intento de robo, aunque esta teoría pierde fuerza debido a que no hay ninguna denuncia previa que la respalde, según indicaron fuentes oficiales.

El Chevrolet Vectra gris fue detectado alrededor de las cinco de la mañana sobre la avenida Rivadavia 3391. "En plena avenida hay 10 vainas servidas producto de un tiroteo, aparentemente. En el interior del vehículo, que apareció estacionado y cerrado, hay manchas de sangre y lo mismo ocurre sobre la vereda", explicó el periodista Diego Ricciardi a Crónica.

Los rastros de sangre encontrados fuera del auto hacen pensar que los ocupantes heridos podrían haber intentado escapar a pie o, incluso, haber sido trasladados a otro vehículo después del tiroteo.

La Policía Científica trabaja en el lugar para relevar pruebas, donde se hallaron rastros de sangre.

Las autoridades activaron una alerta en hospitales de la zona para revisar los ingresos registrados en las últimas horas, con el objetivo de detectar si llegó alguna persona con heridas de bala o lesiones similares que sirva para esclarecer el hecho.

Efectivos de la Policía de la Ciudad también revisan intensamente las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir el paso a paso del presunto tiroteo.

En particular, en un comercio cercano hay una cámara que apunta directamente al auto y que podría ser clave para determinar hacia dónde escapó o fue traslada la persona herida.