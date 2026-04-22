Hallaron sin vida a una mujer de 35 años en su casa en Mendoza: detuvieron a su pareja

Un impactante hallazgo se produjo en la provincia de Mendoza. Una mujer de 35 años fue encontrada muerta en su vivienda en Mendoza y su pareja fue detenida como principal sospechoso del crimen.

El hecho sucedió este lunes por la tarde en la localidad mendocina de Montecaseros, donde a víctima fue identificada como Carla Magallanes. Su cuerpo fue hallado en un domicilio ubicado en el Callejón Morales, luego de que su familia comenzara a preocuparse por la falta de contacto desde el viernes.

Según informaron medios locales, la madre de la mujer decidió acercarse a la vivienda al no obtener respuestas a sus llamados. Al llegar, notó que la puerta estaba cerrada desde afuera con un alambre, lo que despertó sus sospechas. Al ingresar, se encontró con una escena impactante: su hija estaba sin vida, sentada en una silla.

En un primer momento, la mujer creyó que había sangre alrededor del cuerpo, aunque luego los investigadores indicaron que podría tratarse de líquido cadavérico, lo que sugiere que la víctima llevaba varios días fallecida.

En tanto, los primeros peritajes realizados por Policía Científica confirmaron que el cuerpo presentaba signos de descomposición avanzada. Además, se constató que la mujer tenía una herida punzante en la zona del cuello y el maxilar, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio.

Desde un primer momento, la pesquisa se orientó hacia la pareja de la víctima, con quien convivía la víctima. En ese sentido, algunos vecinos declararon haber escuchado fuertes discusiones el viernes por la noche, seguidas de gritos que se interrumpieron abruptamente, lo que encendió las alertas de los investigadores.

Asimismo, los investigaron indicaron que el hombre se había ausentado de los lugares que frecuentaba habitualmente, por lo que se desplegó un operativo para localizarlo. Finalmente, fue detenido en las últimas horas y quedó a disposición de la Justicia como principal sospechoso del femicidio.

Por último, el caso quedó a cargo del fiscal Gustavo Jadur, quien ordenó el levantamiento de pruebas en el lugar y dispuso el traslado del cuerpo al Cuerpo Médico Forense para realizar la autopsia correspondiente. La causa fue declarada bajo secreto de sumario.