Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 22 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INVESTIGACIÓN

Murió una nena de 3 años y detuvieron a sus padres por sospecha de maltrato: luego fueron liberados

La Justicia descartó signos de violencia en la autopsia y liberó a los padres de Evelin Siomara Estrada Flores, mientras continúan las averiguaciones para determinar las causas de la muerte.

MCabrera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Una nena de 3 años murió en Mendoza y sus padres fueron detenidos de forma preventiva bajo sospecha de maltrato. Sin embargo, con el avance de la investigación, la Justicia decidió liberarlos tras descartar signos de violencia.

La liberación de los progenitores de Evelin Siomara Estrada Flores fue ordenada este lunes por la mañana por la Unidad Fiscal del Valle de Uco, que lleva adelante la causa.

En la resolución, los fiscales señalaron que, de acuerdo con la prueba recolectada hasta ahora, "no se podría responsabilizar a los mismos por la muerte de la menor".

Los primeros resultados de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense no evidenciaron golpes, ni lesiones internas o externas, ni fracturas recientes o antiguas.

De todas formas, se prevé la realización de estudios complementarios para determinar si alguna condición de salud previa pudo haber influido en las causas del fallecimiento.

La pequeña llegó sin vida al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli (Archivo).
La pequeña llegó sin vida al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli (Archivo).

El informe también remarcó que no se detectaron picaduras, como habían señalado algunas versiones iniciales.

Qué se sabe del caso de la nena de 3 años que murió en Mendoza

El hecho comenzó el sábado 20 de junio, cuando la nena ingresó sin signos vitales al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, en Tunuyán.

Según la primera información incorporada a la causa, la madre contó que Evelin estaba jugando con sus hermanos frente a su casa, en el barrio Valle Hermoso, sobre calle Coronel Videla, en San Carlos. En ese momento, uno de los chicos se acercó para avisarle que la nena no respondía.

La mujer explicó que fue uno de sus hijos, de 4 años, quien le advirtió la situación. Al salir, encontró a la menor desvanecida y decidió trasladarla de inmediato en un vehículo particular al hospital. Al llegar, los médicos confirmaron que la niña ya había muerto.

A partir de las primeras tareas de investigación, los fiscales detectaron que la familia tenía antecedentes vinculados a posibles situaciones de maltrato infantil. Por ese motivo, se resolvió profundizar las medidas para descartar cualquier episodio de violencia.

En ese marco, se dispuso un allanamiento en la vivienda donde vivía la niña, con el objetivo de reunir pruebas y realizar peritajes.

Además, por orden de la Oficina Fiscal de San Carlos, los padres -identificados como Norma Flores Villa Puma, de 27 años, y Elías Estrada, de 29- fueron detenidos de manera preventiva mientras avanzaban las primeras medidas de la investigación. Este lunes fueron liberados.

Crónica Policiales: todos los casos de hoy

Esta nota habla de:
1
"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia
Noticias

"¡Te levantás y te vas de acá!": la reacción de Mirtha cuando Joaquín Levinton esquivó una pregunta sobre su novia

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales
Noticias

Ni Italia 90 ni Ricky Martin: la canción de Shakira que fue elegida como la mejor de todos los Mundiales

4
El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"
Noticias

El emocionante encuentro entre La Mona Jiménez y Lionel Messi en Dallas: "Te quería conocer de verdad"

5
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

Últimas noticias de Muerte