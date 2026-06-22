Murió una nena de 3 años y detuvieron a sus padres por sospecha de maltrato: luego fueron liberados

Una nena de 3 años murió en Mendoza y sus padres fueron detenidos de forma preventiva bajo sospecha de maltrato. Sin embargo, con el avance de la investigación, la Justicia decidió liberarlos tras descartar signos de violencia.

La liberación de los progenitores de Evelin Siomara Estrada Flores fue ordenada este lunes por la mañana por la Unidad Fiscal del Valle de Uco, que lleva adelante la causa.

En la resolución, los fiscales señalaron que, de acuerdo con la prueba recolectada hasta ahora, "no se podría responsabilizar a los mismos por la muerte de la menor".

Los primeros resultados de la necropsia realizada por el Cuerpo Médico Forense no evidenciaron golpes, ni lesiones internas o externas, ni fracturas recientes o antiguas.

De todas formas, se prevé la realización de estudios complementarios para determinar si alguna condición de salud previa pudo haber influido en las causas del fallecimiento.

La pequeña llegó sin vida al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli (Archivo).

El informe también remarcó que no se detectaron picaduras, como habían señalado algunas versiones iniciales.

Qué se sabe del caso de la nena de 3 años que murió en Mendoza





El hecho comenzó el sábado 20 de junio, cuando la nena ingresó sin signos vitales al Hospital Regional Antonio J. Scaravelli, en Tunuyán.

Según la primera información incorporada a la causa, la madre contó que Evelin estaba jugando con sus hermanos frente a su casa, en el barrio Valle Hermoso, sobre calle Coronel Videla, en San Carlos. En ese momento, uno de los chicos se acercó para avisarle que la nena no respondía.

La mujer explicó que fue uno de sus hijos, de 4 años, quien le advirtió la situación. Al salir, encontró a la menor desvanecida y decidió trasladarla de inmediato en un vehículo particular al hospital. Al llegar, los médicos confirmaron que la niña ya había muerto.

A partir de las primeras tareas de investigación, los fiscales detectaron que la familia tenía antecedentes vinculados a posibles situaciones de maltrato infantil. Por ese motivo, se resolvió profundizar las medidas para descartar cualquier episodio de violencia.

En ese marco, se dispuso un allanamiento en la vivienda donde vivía la niña, con el objetivo de reunir pruebas y realizar peritajes.

Además, por orden de la Oficina Fiscal de San Carlos, los padres -identificados como Norma Flores Villa Puma, de 27 años, y Elías Estrada, de 29- fueron detenidos de manera preventiva mientras avanzaban las primeras medidas de la investigación. Este lunes fueron liberados.