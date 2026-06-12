Ocho alumnos denunciaron por abuso a un docente durante una clase de ESI: fue condenado a cuatro años de prisión

Un docente de nivel primario fue condenado a cuatro años de prisión en la provincia de Mendoza tras ser hallado culpable de abuso sexual simple, agravado por su condición de educador.

El hombre fue denunciado por ocho estudiantes de entre 11 y 13 años, quienes cursaban el quinto y sexto grado en un establecimiento educativo de la localidad de Desaguadero.

El abusador fue identificado como José Naim Jofré, de 37 años, maestro de la escuela Rubén Darío entre los años 2022 y 2024.

José Naim Jofré fue denunciado por ocho alumnos durante una clase de ESI.

De acuerdo con la investigación, el implicado aprovechó su posición de autoridad en el aula para cometer actos de índole sexual hacia los menores.

El relevamiento probatorio determinó que el acusado implementó una modalidad de conducta reiterada en el ámbito escolar. Los testimonios de los menores coincidieron en que el maestro aprovechaba los momentos en que los alumnos se aproximaban a su escritorio para realizar consultas académicas o corregir tareas para tocarlos sin su consentimiento en las manos, piernas y zonas genitales.

Jofré complementaba el maltrato físico con manipulación e intimidación psicológica con el fin de neutralizar la capacidad de denuncia de las víctimas. Entre las frases incorporadas al expediente, aparecen mensajes dirigidos a las estudiantes del tipo: "Ustedes son muy lindas. Tienen lindo cuerpo. No parecen la edad que tienen".

Asimismo, la Fiscalía detectó situaciones de coacción dentro del aula. En uno de los eventos documentados, el docente obligó a una de las alumnas a observar material pornográfico en un dispositivo, bajo amenaza de no incluirla en el acto protocolar de izar la bandera.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el acusado intentó disuadir la difusión de los hechos relatando una historia ficticia sobre una supuesta malinterpretación de sus estudiantes.

A través de este relato, Jofré instaba a los alumnos a que mantuvieran una reserva estricta sobre las conductas y demostraciones físicas que ocurrían en clase.

Ante el contexto de sometimiento, los menores acordaron confidencialidad bajo la premisa compartida de que "si habla uno, hablamos todos".

Finalmente, los hechos salieron a la luz en el marco del dictado de un taller de Educación Sexual Integral (ESI), dictado por otra profesional de la institución.

Los contenidos expuestos durante la clase permitieron a los estudiantes a reconocer las dinámicas de vulneración y a referir colectivamente las conductas ejercidas por el maestro de grado. Al tomar conocimiento de la denuncia, la docente elevó la información y dio inicio al protocolo de resguardo de los menores implicados.

Una vez iniciada la causa, Jofré abandonó la provincia de Mendoza e intentó huir de la justicia. No obstante, las fuerzas de seguridad lograron localizar al prófugo en agosto 2025, en la provincia de Tierra del Fuego.

La resolución de la causa llegó este jueves durante el juicio oral y público. Frente a la acumulación de pruebas, el imputado optó por la vía del juicio abreviado, mediante la cual reconoció la autoría material de la totalidad de los hechos imputados y consintió la pena de cuatro años de ejecución efectiva.