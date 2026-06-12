Caen "Las Reinas del Tusi", dos hermanas que vendían en boliches y fiestas privadas

Dos hermanas de 30 y 22 años fueron detenidas en las últimas horas por la Policía Bonaerense acusadas de liderar una banda narco conocida como "Las Reinas del Tusi". La organización criminal se dedicaba a la producción, fraccionamiento y distribución de la "cocaína rosa", además de éxtasis, marihuana y medio millón de pesos en efectivo.

De acuerdo con la información difundida, el principal mercado de la banda abarcaba diversos boliches bailables y fiestas electrónicas privadas distribuidas a lo largo del conurbano bonaerense.

La Policía Bonaerense incautó estupefacientes que estaban en poder de las hermanas.

La investigación penal fue llevada a cabo por el Juzgado de Garantías N° 3 de Quilmes. Los detectives lograron reconstruir el funcionamiento de la organización gracias al monitoreo activo de redes sociales, principalmente perfiles de Instagram.

En dichas plataformas, se publicaba contenido relacionado con la comercialización de las sustancias. Utilizaban diversas estrategias de marketing para captar clientes en ámbitos exclusivos, promocionando diferentes variedades del producto sintético.

El procedimiento principal tuvo lugar en una vivienda de la localidad de Quilmes Oeste. Allí las fuerzas de seguridad detuvieron a las hermanas e incautaron dosis listas para su distribución. La casa era utilizado como centro logístico para coordinar las entregas pactadas durante la noche.

Durante las irrupciones tácticas, la policía desmanteló un espacio acondicionado para el procesamiento de sustancias ilícitas. En este lugar se secuestraron diversos elementos de precisión y herramientas utilizadas para el fraccionamiento y la adulteración de los estupefacientes sintéticos. Esto permitía aumentar el volumen de la mercancía antes de que fuera introducida en boliches y fiestas privadas.

Dos detenidos más

Además de las hermanas, fue capturada una joven de 21 años en Monte Grande que participaba en la distribución local. También fue aprehendido un hombre de 45 años, quien según la investigación cumplía un rol fundamental en la cadena de suministro de los insumos químicos necesarios para la elaboración de la sustancia.

El operativo finalizó con un total de cuatro personas puestas a disposición de la Justicia.