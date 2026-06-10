Encontraron camas en el boliche "Wachitas", vinculado a la detenida por el caso Agostina

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un capítulo escalofriante luego de que en el local nocturno Wachitas Bar, ubicado en el corazón del barrio Nueva Córdoba, se destapara un escenario clandestino que podría alterar el rumbo de las actuaciones judiciales.

Según trascendió, los investigadores constataron la existencia de habitaciones ocultas equipadas con camas, distribuidas de manera estratégica detrás de los tabiques del sector de recreación. El hallazgo provocó un impacto inmediato en el comité de crisis judicial, que debió reformular de urgencia las hipótesis de trabajo originales para establecer los fines comerciales de dicha infraestructura oculta.

Claudio Barrelier está acusado de ser el femicida de Agostina Vega.

El establecimiento, situado sobre la calle Ituzaingó al 500, quedó bajo la después de las autoridades por su ligazón directa con Soledad Andreani. Cabe destacar que la mujer fue arrestada recientemente por orden de la Fiscalía de Instrucción, imputada por el delito de encubrimiento agravado y señalada como la ex pareja sentimental del principal acusado del crimen, Claudio Barrelier.

La sospecha de los pesquisas es que Andreani aportó una logística clave, incluyendo el auto particular utilizado para remover y descartar el cuerpo de la menor.

Encontraron camas en el interior del bar

Los peritos describieron que el inmueble contaba con un espacio de pistas de baile y barras de coctelería, áreas que coincidían a grandes rasgos con los planos de la habilitación municipal vigente. No obstante, las dependencias con mobiliario de descanso se encontraban apartadas de la circulación general del público masivo.

La fisonomía del lugar llevó a los investigadores a sospechar de manera directa que el comercio funcionaba como una pantalla legal para encubrir dinámicas delictivas de mayor alcance.

La hipótesis que cobró mayor fuerza entre los funcionarios judiciales apunta a que el bar albergaba actividades de explotación sexual y ofrecimiento de servicios eróticos al margen de cualquier normativa legal. Los voceros con acceso al expediente judicial confirmaron que se intenta determinar si los ambientes cerrados se utilizaban de manera sistemática para encuentros íntimos clandestinos.

La línea de investigación cobró un tono aún más oscuro ante versiones que mencionan la presencia recurrente de jóvenes y menores de edad en el establecimiento fuera del horario permitido.

Frente a la gravedad institucional de los hallazgos y las múltiples anomalías detectadas en las instalaciones, el Ente de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Córdoba dictó la clausura inmediata y por tiempo indeterminado de Wachitas Bar.