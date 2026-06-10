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Miércoles, 10 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
QUÉ PASÓ

El alarmante motivo por el cual policías custodian la casa de Barrelier, imputado por el crimen de Agostina

Los vecinos de la vivienda ubicada en la calle Campillo al 800 amanecieron con una escena inusual, con fuerte presencia policial y la calzada cortada al tránsito.

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La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó en las últimas horas un nuevo episodio que generó alarma entre los vecinos de Claudio Barrelier, principal acusado por el asesinato, cuya casa se encuentra bajo una estricta custodia policial a raíz de una serie de amenazas.

Este miércoles, quienes viven en las inmediaciones de la calle Campillo al 800 se encontraron con una escena inusual: efectivos policiales apostados de manera permanente y el tránsito interrumpido en toda la cuadra. La presencia de las fuerzas de seguridad despertó interrogantes entre los residentes, ya que no se había observado una medida de este tipo desde los procedimientos judiciales realizados durante la causa.

Claudio Barrelier, principal sospechoso por el crimen de Agostina Vega.
Claudio Barrelier, principal sospechoso por el crimen de Agostina Vega.

Con el paso de las horas se conoció la razón detrás del operativo. Según trascendió, las autoridades recibieron advertencias sobre posibles ataques contra la propiedad de Barrelier. Entre las intimidaciones detectadas figuraban amenazas de incendiar la casa como represalia por el crimen que conmociona a la provincia.

Frente a este escenario, la Policía de Córdoba decidió reforzar la custodia del inmueble para evitar cualquier incidente que pudiera derivar en consecuencias mayores. El objetivo es impedir daños a la vivienda que puedan comprometer elementos de interés para la investigación y, al mismo tiempo, proteger a los habitantes de la zona ante eventuales hechos de violencia.

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