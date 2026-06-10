Crimen de Agostina: quiénes son las otras dos personas que entraron a la casa de Barrelier

Tras la detención de Osvaldo Miguel Fassetta en la causa por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, la investigación sumó una nueva pista que involucra a dos sospechosos más, además del ya también arrestado Claudio Barrelier.

Una cámara de seguridad grabó a Agostina, Barrelier y al menos otras dos personas, confirmó este miércoles Crónica.

El dato sobre los dos nuevos sospechosos fue aportado por el abogado de Fassetta, Eduardo Medina Allende, quien comentó algunos detalles de la conversación que mantuvo con su defendido.

El detenido aseguró que la Justicia le mostró un video en el que "se veía un Gol color oscuro".

Según ese testimonio, del vehículo descendieron dos personas encapuchadas -una alta y otra más baja- que tenían las llaves de la casa donde se habría producido el brutal asesinato de la joven cordobesa, situada en el barrio Cofico.

De acuerdo con el relato de Medina Allende sobre lo que le contó Fassetta, en el video "el más alto abrió la casa, con lo cual tenía llaves".

El abogado, en declaraciones a la prensa, agregó: "Dicen que se ve una moto roja también. Que se ve a esas personas con algo. Mi cliente dijo que no los conoce".

La situación de los detenidos





Barrelier es el principal imputado en la causa. Está acusado de homicidio agravado por violencia de género.

Tuvo que ser internado después de su arresto a raíz de un eventual brote psicótico en el hospital modular de la cárcel de Bouwer, pero ya regresó a la celda.

Por su parte, Fassetta, quien era inquilino en la vivienda de Barrelier en el barrio Cofico, quedó detenido después de una serie de entrevistas televisivas en las que afirmaba haber colaborado con la búsqueda de la adolescente de 14 años.

Con el avance de la causa, el fiscal detectó contradicciones en sus dichos y lo imputó por encubrimiento agravado en un contexto de violencia de género.

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