"Gozaban mientras lo mataban": el desgarrador testimonio de la hermana del hombre asesinado por patovicas

El asesinato de Alexis "Pipa" Rogers frente al boliche Sutton en San Miguel sumó un testimonio desgarrador. Su hermana, Angi, denunció en Crónica TV que el personal de seguridad actuó con saña absoluta.

"No fue una pelea, a mi hermano lo mataron", sentenció la mujer desde Mar del Plata. Para la familia, las cámaras de seguridad son la prueba clave del ensañamiento de los custodios.

Según el relato, el conflicto inició cuando le prohibieron el ingreso por el horario. Tras un breve intercambio, un patovica le dio un cachetazo y comenzó la ejecución de la maniobra mortal.

La denuncia de saña: "Lo mataron con una mano"

Angi describió con horror la frialdad del agresor principal. "En las imágenes se ve que lo tiene del cuello con una sola mano y la otra en la cintura. Gozaba lo que estaba haciendo", afirmó.

Mientras Alexis Rogers era asfixiado, su hijo Ezequiel también era golpeado por el resto de los empleados. La familia sostiene que el técnico no tuvo oportunidad alguna de defenderse.

El desenlace ocurrió en plena vereda de la calle Rodríguez Peña. La víctima había salido esa noche para celebrar que se había convertido en abuelo apenas unas horas antes.

Justicia por "Pipa" y el rol de los dueños

La hermana de la víctima apuntó directamente contra la patronal del boliche Sutton. "Queremos que se pudran en la cárcel los patovicas y el dueño, que estaba mirando todo", reclamó en Crónica TV.

El caso, bajo la órbita de la UFI N°21 de Malvinas Argentinas, ya cuenta con cuatro detenidos. Los imputados enfrentan cargos por homicidio tras la autopsia que confirmó la asfixia.

Alexis Rogers dejó tres hijos, entre ellos un nene de 10 años. La familia exige que la justicia no sea lenta y que se identifique a todos los responsables que omitieron socorro.