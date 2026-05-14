Asesinaron a balazos a un presunto dealer y por el crimen apresaron a un sospechoso

Un presunto dealer de 51 años fue asesinado a balazos por un individuo, como saldo de una pelea barrial registrada en el norte del conurbano bonaerense. Los pesquisas policiales debieron luego al autor del crimen. Habitantes del vecindario atacaron a pedradas a los uniformados.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho se produjo en Santa Fe al 200, casi en el cruce con Bella Vista, en el Barrio San Jorge, cuando se originó una disputa entre la víctima y el homicida, de 48 años.

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Según agregaron los informantes, el altercado finalizó en tragedia, porque el asesino resolvió balear a su adversario y darse rápidamente a la fuga.

Trascendió que al herido lo condujeron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos Petrona Villegas de Cordero, donde finalmente perdió la vida.

Herida mortal





Peritos de la delegación local de la Policía Científica, al ser convocados por las autoridades de la Justicia, revisaron al occiso y determinaron que presentaba un certero impacto de arma de fuego.

Miembros del Comando Patrulla (C.P.), al ser alertados de la situación por un llamado telefónico recibido en el número de emergencias 911, arribaron al escenario de la reyerta.

Allanamiento





En base a los datos aportados al expediente, los servidores públicos de la comisaría 1ª del distrito realizaron un allanamiento en la zona y, de dicha manera, consiguieron apresar al autor del crimen, a quien le incautaron una pistola Browning calibre nueve milímetros.

A raíz del procedimiento, algunos vecinos decidieron agredir pedradas a los policías, ocasión en la que dañaron varios patrulleros.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Homicidio por el uso de arma de fuego, atentado y resistencia a la autoridad, y daño", la Unidad Funcional Descentralizada Temática de Drogas perteneciente a los tribunales de esa jurisdicción.

Por F.V.

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