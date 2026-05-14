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Jueves, 14 de mayo de 2026

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ABERRANTE

Capturaron a un hombre denunciado por haber abusado sexualmente de su sobrina discapacitada

El individuo fue apresado por las autoridades en la zona sur del Gran Buenos Aires. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un hombre fue detenido por los pesquisas policiales al estar sindicado de haber abusado sexualmente de su sobrina, de 13, discapacitada motriz. El aberrante suceso se registró en el noroeste del conurbano bonaerense y al individuo lo apresaron en el sur del Gran Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 35 años, resultó capturado al ser interceptado en Los Studs al 3100, entre avenida Boedo y Buenos Aires, en las cercanías del Barrio Los Colonos.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona en la que ocurrió el delito y en base a las directivas impartidas por las autoridades de la Unidad Funcional N° 14 -temática de Delitos Sexuales- de los tribunales locales.

La denuncia

Trascendió que la denuncia había sido radicada el 29 de abril por la madre de la víctima, de 35 años.

En esa narración, la mujer sostuvo que su hija, que es discapacitada motriz, había sido ultrajada por su tío en el interior de la vivienda familiar y que además la amenazaba con el objetivo de no ser delatado.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Abuso sexual", el Juzgado de Garantías N° 3 de la jurisdicción.

A raíz de motivos legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo acontecido.

Por F.V.

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