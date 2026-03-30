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Lunes, 30 de marzo de 2026

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Apresaron a un abusador prófugo: era buscado tras la condena por haber ultrajado a su cuñada

El individuo había sido sentenciado a cinco años de cárcel por el delito perpetrado en perjuicio de la víctima, que era menor, entre 2019 y 2020. EXCLUSIVO.

Fernando Vázquez

Un individuo fue detenido por los pesquisas de la Policía Federal Argentina (P.F.A.), quienes lo buscaban luego de que se mantuviera prófugo tras haber sido condenado a cinco años de prisión a raíz del abuso sexual de su cuñada, que era menor de edad. El delito se perpetró en el barrio porteño de Balvanera, mientras que al sujeto lo apresaron en el norte del conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que al hombre, de 36 años, lo capturaron al interceptarlo en la vía pública, en la calle Fray Mamerto Esquiú al 3300, casi en el cruce con Paul Groussac.

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Según agregaron los informantes, las diligencias estuvieron a cargo de los integrantes de la División Búsqueda de Prófugos y en base a las directivas impartidas por el doctor Gustavo González, perteneciente al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 16 de la Capital Federal.

Trascendió que el implicado había sometido sexualmente a la víctima entre 2019 y 2020.

La denuncia

Como consecuencia de la situación, una hermana de la chica radicó una denuncia en la Comisaría Vecinal 3-B de la Policía de la Ciudad y por tal motivo la Justicia dispuso una restricción de acercamiento, la cual fue incumplida en cinco oportunidades por el individuo.

En base a las pruebas en su contra, el abusador fue condenado a una pena efectiva de cinco años de cárcel, pero su defensa interpuso un recurso de casación, el cual le permitió permanecer en libertad, aunque el beneficio finalizó rechazado en junio de 2025, dejando firme la mencionada sentencia.

Al ser convocado para su cumplimiento, el sujeto resolvió darse a la fuga.

Por F.V.

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