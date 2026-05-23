Seis alumnos de una escuela se intoxicaron por comer brownies con marihuana

Un momento de preocupación se vivió en una escuela de Córdoba, donde seis estudiantes de entre 16 y 17 años se intoxicaron tras consumir brownies con marihuana dentro del establecimiento y tuvieron que recibir atención médica.

El episodio ocurrió en el I.P.E.M. Nº 107 Reino de España, ubicado en la localidad de Toledo. Todo empezó cuando varios alumnos del último año empezaron a sentirse mal durante la jornada, situación que llevó a las autoridades del colegio a pedir asistencia de urgencia.

Los estudiantes fueron llevados a un centro médico cercano, donde los profesionales confirmaron que presentaban síntomas vinculados al consumo de cannabis luego de haber comido los brownies.

Según informó el medio local El Doce, una estudiante admitió ante la directora fue ella quien llevó el pastel. Además, confirmó que tanto ella como los compañeros que consumieron el producto conocían previamente qué ingredientes tenía.

Una vez que se confirmó qué había provocado la intoxicación, desde la escuela se contactaron rápidamente con los padres y madres de los estudiantes involucrados.

Los seis alumnos tuvieron que ser asistidos por personal médico local (Imagen: El Doce).

A pesar de la alarma que generó la situación dentro de la escuela, fuentes vinculadas a la investigación señalaron que los adolescentes respondieron de manera favorable después de recibir atención médica.

En este sentido, la directora de la institución llevó tranquilidad a la comunidad educativa al confirmar que los seis adolescentes "se encontraban en buen estado de salud" después del episodio.

Ninguno de los estudiantes necesitó quedar internado y, mientras avanza la investigación del caso, las autoridades del establecimiento realizaron la denuncia correspondiente. El caso quedó asentado oficialmente por la Policía de la Departamental Río Segundo.

Por otro lado, se espera que las autoridades educativas definan posibles medidas administrativas frente a este episodio.

Un brownie con marihuana es un pastel tradicional al que se le agrega el cannabis como componente psicoactivo (Imagen ilustrativa).

Conocido también como "brownie loco", se trata de un pastel de chocolate al que se le incorpora cannabis como componente psicoactivo. La preparación suele realizarse reemplazando la manteca tradicional por manteca cannábica, elaborada a partir de marihuana.

Según especialistas y distintas fuentes vinculadas al consumo de cannabis, los efectos de este tipo de alimentos pueden tardar más en aparecer que al fumar marihuana, aunque suelen ser más fuertes y prolongados en el tiempo.