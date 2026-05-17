Carnicería "vegetariana": la Policía fue por una denuncia de faena ilegal y encontró 109 kilos de marihuana en un freezer

Una denuncia por faena ilegal de ganado en la localidad santafesina de Serodino derivó en un hallazgo inesperado: la Policía encontró 181 panes de marihuana ocultos dentro de un freezer de una carnicería.

El procedimiento comenzó el miércoles pasado, luego de que la Guardia Rural recibiera una denuncia por el robo y la matanza de dos vacas en el departamento Iriondo.

Durante la inspección al comercio, realizada junto a una bromatóloga de la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl), los agentes secuestraron 439 kilos de carne vacuna, 80 kilos de carne porcina, 19 kilos de embutidos y 26 kilos de achuras.

La carne incautada por la policía.

Según informaron fuentes oficiales, toda la mercadería fue desnaturalizada en el lugar por irregularidades detectadas durante el control sanitario.

En medio del operativo, los efectivos encontraron una bolsa negra dentro de un freezer ubicado en la parte trasera del local. En su interior había paquetes rectangulares envueltos con cinta adhesiva.

Ante el hallazgo, se dio intervención a la Fiscalía de San Lorenzo, que convocó a la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los especialistas confirmaron que se trataba de marihuana y contabilizaron 181 panes, con un peso total de 109,130 kilos.

Por orden de la Justicia Federal, fue detenido un sospechoso identificado como Adrián Gustavo G., de 32 años, quien trabajaba en la carnicería al momento del procedimiento.

Además de la droga, durante la inspección inicial la Policía secuestró una carabina calibre .22 y 18 cartuchos.

Otro cargamento de estupefacientes





Más tarde, la PDI realizó otros tres allanamientos en domicilios de Serodino ubicados sobre las calles Las Heras al 700, Perú al 200 y Florida al 400.

En esos operativos se incautaron otro ladrillo de marihuana de 560 gramos, 123 gramos de cogollos, 2,6 kilos de plantas de cannabis en secado y 1,1 gramos de cocaína.

También fueron secuestradas balanzas de precisión, una máquina contadora de billetes, cámaras de seguridad, cuatro celulares, municiones calibre .22, 66.640 pesos en efectivo y documentación vinculada a la causa.