Un nene de 9 años sufrió una fractura de cráneo tras caer de un camión: está en terapia intensiva

Un niño de 9 años permanece internado en terapia intensiva en el hospital de Niños Doctor Orlando Alassia de Santa Fe tras caer de un camión volcador en Santo Tomé.

El menor sufrió fractura occipital y permanece con asistencia mecánica respiratoria, luego del grave accidente ocurrido el pasado martes a las 17.30.

El hecho sucedió en la intersección de Sarmiento y Mosconi, cuando la víctima viajaba en la parte trasera del vehículo cuando perdió el equilibrio y cayó sobre el pavimento, golpeando fuertemente la cabeza.

Vecinos y transeúntes lo asistieron en el lugar hasta que llegó una ambulancia del SIES 107, que lo trasladó de urgencia.

El estado del nene

Una tomografía de cráneo confirmó la fractura occipital al momento del ingreso. El paciente atraviesa sus primeras 24 horas de internación en la unidad de terapia intensiva pediátrica, donde recibe asistencia respiratoria mecánica. Su estado es grave.

Según el parte policial, el camión circulaba de oeste a este cuando se produjo la caída.

Otro menor que viajaba en el mismo vehículo descendió al ver lo ocurrido y se alejó del lugar. No trascendió si fue identificado por las autoridades.

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