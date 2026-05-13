Brutal: dos chicas de 14 años perdieron el control de su moto y se incrustaron en un local de lencería

Un particular episodio que pudo terminar en tragedia tuvo lugar en la localidad bonaerense de Caseros, cuando dos adolescentes de 14 años que se desplazaban en una motocicleta terminaron dentro de un local comercial tras destruir el frente vidriado.

El incidente, sucedido el domingo por la tarde cerca de las 19.30, generó conmoción entre los vecinos de la calle Puan al 3000.

Por razones que la Justicia intenta establecer, la conductora de la moto perdió el dominio del rodado y embistió de lleno un centro de estética y lencería.

Según se observa en los videos de seguridad del comercio, el vehículo ingresó a gran velocidad, recorriendo varios metros en el interior del salón y destrozando a su paso muebles, estanterías y el mostrador principal.

Nadie utilizaba casco





Un dato que resaltaron las autoridades es que ninguna de las dos menores utilizaba casco al momento del choque. Pese a lo espectacular del impacto, ambas jóvenes sufrieron politraumatismos leves y se encontraban conscientes al ser asistidas por personal del SAME.

La dueña del establecimiento expresó su asombro ante la impericia de las menores y según su testimonio, las jóvenes circulaban a una velocidad excesiva y, una vez dentro del local, ni siquiera sabían cómo detener el motor del vehículo. Por fortuna, en ese instante no había clientes en el sector de atención, lo que evitó una situación de mayor gravedad.

Finalmente, la investigación de los pormenores del caso quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios para determinar las responsabilidades del hecho, dado que se trata de dos menores de edad al mando de un vehículo motorizado.

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