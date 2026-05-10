Brutal choque entre un taxi y un auto en Floresta: hubo tres heridos y un importante operativo de seguridad

Un violento choque entre un taxi y un vehículo particular interrumpió la circulación en la mañana de este domingo en el barrio porteño de Floresta.

El siniestro, ocurrido pasadas las 6:00 en el cruce de las avenidas Gaona y Segurola, dejó como saldo tres personas heridas y un importante despliegue de seguridad que mantiene la zona bloqueada.

En el accidente se vieron involucrados un Volkswagen Polo, ocupado por dos personas, y una unidad de taxi Chevrolet Spin que circulaba sin pasajeros.

Según los primeros reportes, tras el choque inicial, el taxi perdió el control, impactó contra un vehículo estacionado y terminó subido a la vereda.

A pesar de la espectacularidad del impacto, los ocupantes de ambos vehículos lograron salir por sus propios medios.

No obstante, el personal del SAME constató que presentaban politraumatismos, por lo que se determinó su traslado a los hospitales Álvarez y Vélez Sarsfield.

Así quedó uno de los autos involucrados.

Fuentes policiales indicaron que, una vez que reciban el alta médica, los conductores serán sometidos a controles de alcoholemia en el lugar de los hechos.

Actualmente, el tránsito en la avenida Gaona se encuentra totalmente interrumpido, con desvíos hacia Segurola, que también presenta cortes desde la avenida Juan B. Justo.

Otros accidentes





Poco antes del choque en Floresta, a las 5:15, se registró otro incidente vial a pocas cuadras de allí.

En la intersección de Morón y Lope de Vega, en el barrio de Villa Luro, un vehículo impactó contra el cordón de la ciclovía y terminó volcado sobre la calzada.

El SAME asistió a un hombre de 26 años y a una mujer de 28, quienes afortunadamente no requirieron traslado hospitalario.

Bomberos de la Ciudad aseguraron la zona mientras la Policía Científica de la Comuna 10 realizaba las pericias correspondientes.

La madrugada accidentada comenzó en el acceso de la Autopista 25 de Mayo, a la altura de Entre Ríos (sentido provincia). Allí, una camioneta Jeep chocó contra el guardarraíl al intentar tomar la bajada.

Una joven de 22 años fue atendida por lesiones leves, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud. Las tareas periciales quedaron a cargo de la Policía de la Comuna 3.