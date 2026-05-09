Dramático rescate en Quilmes Oeste: una mujer cayó a un pozo ciego que se abrió en el patio de su casa

Una mujer de 65 años vivió momentos de extrema tensión este sábado por la mañana luego de caer dentro de un pozo ciego que se abrió repentinamente en el patio de su vivienda, ubicada sobre la calle Martín Rodríguez al 1300, en Quilmes Oeste.

El episodio provocó un importante operativo de emergencia, con la participación de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales y personal médico del SAME, tras el llamado de auxilio realizado por el hijo de la víctima.

Según trascendió, la mujer había salido al patio de la propiedad cuando el terreno cedió de manera inesperada y terminó cayendo dentro de un pozo de grandes dimensiones.

Antes de la llegada de los equipos de emergencia, fueron sus propios familiares quienes lograron rescatarla del interior del pozo, en medio de una escena de desesperación y nerviosismo.

Minutos después, médicos del SAME asistieron a la víctima en el lugar y constataron que, pese al fuerte susto, se encontraba fuera de peligro, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

De acuerdo con las primeras pericias, el accidente se habría originado por la socavación de un pozo ciego, situación que podría haberse agravado debido a la gran cantidad de agua caída durante las últimas horas en la región.