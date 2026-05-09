Terror en por pitbulls sueltos: denuncian que mataron a un perro y atacaron a un gato

Vecinos del barrio Papelero de Quilmes Oeste denunciaron un nuevo episodio de violencia protagonizado por perros de raza pitbull que además, tendrían dueño pero suelen deambular por la calle sin control.

Según habitantes de la zona de Martín Rodríguez y Laprida, durante las últimas horas los animales atacaron y mataron a un perro del barrio. Además, indicaron que también habrían destrozado a un gato, lo que generó aún más preocupación entre quienes viven en la zona.

"Todo Quilmes les tiene miedo a esos perros", expresó una vecina indignada por la situación, mientras otros habitantes reclamaron medidas urgentes para evitar nuevos ataques.

A su vez, muchos han documentado los hechos mediante fotos y videos.

Según denunciaron, los pitbulls pertenecerían a una familia del barrio, aunque aseguraron que "no hacen nada" para impedir que los animales salgan a la calle. Los vecinos sostienen que no es la primera vez que ocurre un episodio similar y remarcaron que el temor crece cada vez que los perros aparecen sueltos.

Ante esta situación, los frentistas pidieron la intervención de las autoridades municipales y de organismos de control para prevenir nuevos hechos y garantizar la seguridad de las personas y de otros animales de la zona.