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Viernes, 8 de mayo de 2026

Acto en Bernal Oeste a 107 años del nacimiento de Evita

La actividad fue organizada por distintas agrupaciones que integran la Mesa MDF Quilmes.

Redacción FMQ

Con una gran convocatoria y fuerte presencia de la militancia peronista, este miércoles se realizó en el Club Saeta de Bernal Oeste un acto en conmemoración del 107° aniversario del nacimiento de Evita.

La actividad fue organizada por distintas agrupaciones que integran la Mesa MDF Quilmes y forman parte del espacio político referenciado en el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Durante el encuentro, dirigentes y militantes destacaron la figura de Evita, su legado político y social, y su compromiso con los sectores populares. Varias oradoras repasaron fragmentos de sus discursos y remarcaron la vigencia de su pensamiento en el contexto actual.

En ese marco, también se puso en valor el crecimiento del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), así como la conformación de nuevos espacios de debate y construcción política vinculados a áreas como Salud, Cultura, Ciencia y Universidades y Educación.

Asimismo, durante la jornada se convocó a participar del próximo encuentro de Mujeres y Diversidades previsto para el 15 de mayo.

En distintos pasajes del acto hubo además referencias críticas a las causas judiciales contra dirigentes del peronismo. Los participantes expresaron su rechazo a lo que definieron como "persecución política" y mencionaron los casos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro Julio De Vido y la dirigente social Milagro Sala.

El cierre de la actividad estuvo marcado por un llamado a profundizar la militancia y fortalecer la construcción territorial del MDF tanto en Quilmes como en el resto del país. En ese sentido, los organizadores señalaron que Axel Kicillof representa "la principal referencia del peronismo" y el dirigente "con mejores condiciones para enfrentar al gobierno de Javier Milei en 2027".

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