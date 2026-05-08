Quilmes: realizarán un festival internacional de cortos y taller gratuito de cine para infancias

Este sábado se llevará adelante en Quilmes una propuesta cultural gratuita destinada a niños, niñas y familias, con el objetivo de promover nuevas formas de acercarse al cine y reflexionar sobre el consumo audiovisual en tiempos atravesados por las pantallas y los algoritmos.

La actividad se desarrollará este sábado 9 de mayo, de 17.30 a 18.30, en la Escuela 19, ubicada en Ortiz de Ocampo 335, Quilmes, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa propone una experiencia de cine para infancias diferente a las ofertas tradicionales, invitando a descubrir cortometrajes internacionales y nuevas narrativas audiovisuales. Además, busca fomentar una mirada crítica sobre los contenidos que consumen niños y niñas en plataformas digitales.

Desde la organización señalaron que el encuentro apunta a "desafiar al algoritmo", promoviendo una actitud activa frente a las películas y producciones audiovisuales que circulan en redes y servicios de streaming.

El evento forma parte de un Festival Internacional de Cortos y está pensado como un espacio para compartir en familia, entrenar la mirada crítica y acercarse a historias provenientes de distintas partes del mundo.

Durante la jornada, los participantes podrán disfrutar de proyecciones especialmente seleccionadas para las infancias y debatir sobre las distintas formas de narrar a través del cine.