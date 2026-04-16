Nueva edición de La Noche de los Museos en Quilmes: el cronograma de actividades

Esta actividad, que invita a acercarse, conocer y recorrer el patrimonio, la historia e identidad de nuestra ciudad contará con diversas propuestas en museos, instituciones históricas y espacios culturales de todo el distrito que podrán visitarse a lo largo de la jornada.

Durante el evento, los vecinos podrán acercarse a diversas instituciones donde se desarrollarán actividades, entre ellas: la Casa de Santa Coloma (Roca y La Paz, Bernal), con participación de la Comisión Amigos de la Casona Santa Coloma y la Agrupación Histórica Cultural Pueblo Kilmes; el Museo Histórico Regional Almirante Brown (Lavalle 481, Bernal), acompañados por el Instituto Browniano de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela; la Casa de las Culturas (Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia- 383, Quilmes), con colaboración del Centro de Veteranos del Canal de Beagle; el Centro de Veteranos de Malvinas Quilmes (Joaquín V. González 3657, Quilmes Oeste), acompañados por la Asociación Cultural Sanmartiniana de Quilmes "Sable de Gloria", el Instituto Belgraniano de Quilmes y Berazategui, el Instituto Browniano de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela y las ISFDT Nº 83 y Nº 104; y la Catedral Inmaculada Concepción de Quilmes (Pasaje Papa Francisco -ex Rivadavia- y Mitre, Quilmes), con participación de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Quilmes "Sable de Gloria".

También se realizarán actividades en la Biblioteca Pública y Municipal Domingo F. Sarmiento (Mitre 640, Quilmes); el Museo de Artes Visuales "Victor Roverano" (Rivadavia 498, Quilmes); el Teatro Municipal (Mitre 721, Quilmes); la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi (Calle 843 Nº 2466. San Francisco Solano); el Centro de Producción Cultural "Amaicha" (844 Nº 2226, San Francisco Solano); el CPA Leonardo Favio (Chacabuco 600, Bernal); la Biblioteca Popular Don Bosco (Ciudadela 2158, Don Bosco); el Museo Histórico Fotográfico Quilmes (25 de Mayo 218, Quilmes); la Iglesia Anglicana de Todos los Santos (San Martín 531 esquina Alsina, Quilmes); el Museo del Quilmes Atlético Club (Guido y Paz, Quilmes); Centro Cultural "Mercedes Sosa" (Lamadrid y avenida La Plata, Quilmes Oeste); el Museo Histórico del Transporte (Laprida 2200, Quilmes Oeste); y el CC "Hilda Perata" de la Biblioteca Popular"Pedro Goyena" (Larrea 1355, Quilmes Oeste), con participación de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, la Agrupación de Historiadores Los Quilmeros y la Biblioteca Popular Goyena.