Dolor en Bernal: el Proyección XXI suspendió las clases tras la muerte de un alumno en un accidente

La comunidad educativa del colegio Proyección XXI de Bernal atraviesa horas de profundo dolor luego del fallecimiento de un alumno del Nivel Inicial en un trágico accidente de tránsito ocurrido este martes sobre la Ruta Nacional 12. Como consecuencia de la noticia, la institución resolvió suspender todas las actividades escolares previstas para este miércoles y decretó duelo institucional.



El siniestro vial tuvo lugar en el kilómetro 99 de la Ruta 12, a la altura de Isla Talavera, en el Delta bonaerense, cerca del complejo Zárate-Brazo Largo. El choque múltiple dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y tres heridos de consideración.

Entre las víctimas fatales se encuentran el niño de 5 años que asistía al establecimiento educativo de Bernal, su padre y sus dos abuelos.

La noticia fue comunicada por el colegio a través de un sentido mensaje difundido en sus redes sociales. "Con el más profundo dolor y una inmensa tristeza, la comunidad educativa de Proyección XXI despide a nuestro querido estudiante N. Sánchez Torres del Nivel Inicial, quien ha fallecido junto a su papá y sus abuelos en un lamentable accidente automovilístico en el día de la fecha", expresó la institución.

Además, el comunicado señaló que "su recuerdo y su sonrisa quedarán por siempre en las aulas de nuestra escuela y en el corazón de todos los que tuvimos el privilegio de compartir con él", al tiempo que manifestó el acompañamiento a la familia, compañeros y docentes en este difícil momento.

A raíz de la tragedia, las autoridades informaron la suspensión total de actividades para el miércoles 10 de junio, en el marco del duelo institucional establecido de acuerdo con el protocolo de la Provincia de Buenos Aires contemplado en el Decreto Reglamentario 2299/11 y las indicaciones de la Inspección Regional.

Desde la escuela también indicaron que el velatorio se realiza en la localidad de Ezeiza, mientras que el sepelio tendrá lugar este miércoles. La institución quedó a la espera de mayores precisiones por parte de la familia para informar a quienes deseen acompañarlos en el último adiós.