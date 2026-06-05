Una embarazada cayó al cruzar fuera de la senda peatonal y debió ser asistida

Una mujer embarazada sufrió una caída este jueves al mediodía mientras cruzaba la avenida Hipólito Yrigoyen, en la intersección con Rivadavia, en pleno centro de Quilmes, por lo que debió ser asistida por personal del SAME y trasladada al hospital para su atención.

Según relataron testigos presentes en el lugar, la mujer, que cursaba un embarazo avanzado, intentó atravesar la transitada arteria por un sector no habilitado para el cruce peatonal y tropezó, cayendo sobre la calzada.

La maniobra se habría iniciado desde la esquina donde funciona un local de comidas rápidas, en una zona que cuenta con vallado instalado para impedir el paso de peatones y ordenar la circulación en uno de los puntos de mayor movimiento del centro quilmeño.

Tras el incidente, vecinos y transeúntes dieron aviso a los servicios de emergencia. Una ambulancia del SAME arribó rápidamente al lugar y brindó las primeras asistencias a la mujer.