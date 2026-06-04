Golpe al narcotráfico en Bernal Oeste: desmantelan un búnker de droga en Villa Itatí

La Delegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes logró desarticular un búnker de expendio de estupefacientes que operaba en el interior de Villa Itatí, en Bernal Oeste, tras una investigación penal preparatoria se inició hace un par de meses, y en el que una mujer fue detenida.

La intervención perimetral fue coordinada por la UFI Nº 20 de Quilmes, bajo las directivas de la Dra. Clarisa Antonini, y la ayudantía fiscal del Dr. Gustavo Aráoz, contando con el aval del Juzgado de Garantías Nº 1. a cargo del Dr. Juan José Anglese.

Con las pruebas recolectadas en el territorio mediante vigilancias y seguimientos encubiertos, las autoridades policiales ejecutaron dos allanamientos simultáneos que cercaron tanto una vivienda particular como una estructura montada específicamente para el acopio y la venta informal de drogas.

Durante la irrupción táctica en los objetivos, los efectivos de la especialidad lograron la aprehensión de la principal investigada de la causa, identificada como una mujer de 23 años. Al registrar detalladamente los ambientes del lugar, el personal policial incautó un total de unos 150 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína de sustancia ya fraccionada y lista para su distribución directa en el sector.

Asimismo, las fuerzas de seguridad secuestraron dinero en efectivo en billetes de baja denominación -presuntamente fruto de la recaudación por el comercio ilegal- y un teléfono celular que será peritado por los gabinetes informáticos para rastrear las conexiones de la organización. La detenida fue trasladada de inmediato a la seccional correspondiente y quedó procesada formalmente bajo la imputación de "Infracción a la Ley de Estupefacientes 23.737".

Estas acciones se dan en el marco del Plan de Inversión Municipal para la Prevención del Delito, impulsado en el inicio de la gestión de Mayra Mendoza, buscando fortalecer la seguridad y mejorar la protección de los vecinos y vecinas de Quilmes. Entre ellas se destacan la construcción de dos nuevas comisarías (Quilmes 10ª, en Don Bosco y Quilmes 11ª, en el barrio La Paz), la incorporación de más de 300 nuevos patrulleros, la instalación de alarmas y tótems de seguridad en las plazas y espacios públicos.