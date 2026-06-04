Operativo de mascotas en Quilmes: más de 5.000 castraciones en 2026

El Municipio de Quilmes llevó adelante este miércoles un operativo de castración y vacunación antirrábica en la Sociedad de Fomento 2 Avenidas, ubicada en las calles 885 y 803, de Quilmes Oeste, y que contó con la supervisión de la intendenta interina, Eva Mieri.



"Estas jornadas nos permiten llegar a distintos puntos del distrito, promover la tenencia responsable y fortalecer la prevención sanitaria. Este es el camino que nos marcó Mayra Mendoza, con una política pública que entiende que cuidar a nuestros animales también es cuidar la salud de los barrios y estar cerca de cada familia que los hace parte de su hogar", destacó Mieri, acompañada por la secretaria de Salud, Natalia Nápoli, y la subsecretaria de Zoonosis y Protección Animal, Pamela Dreher.

Por su parte, la coordinadora de Quirófano de Zoonosis, Noelia Otero, expresó: "Es importante que los vecinos tengan estos operativos para que puedan acceder a la castración de sus animales, tanto para evitar la superpoblación y prevenir enfermedades, como tumores de mama en perras hembras, y problemas de próstata en perros machos, así como problemas de conducta".

Los turnos para castración son por orden de llegada con el animal presente, que debe contar con 12 horas de ayuno (6 de líquido), y una manta para abrigo. En el lugar son recepcionados a las 8.30, donde luego de ser revisados por un médico veterinario y de dar el apto, son operados y luego de aproximadamente dos horas (mismo tiempo para gatos y perros), son entregados a sus dueños. En caso de que el animal no se encuentre apto para cirugía se le deja indicaciones para mejorar su estado de salud.

En cuanto a la vacunación antirrábica, se realiza desde las 11.30, y el único requisito necesario es que el animal tenga más de 3 meses de edad. Para más información, las y los vecinos de Quilmes pueden acercarse a la Veterinaria Municipal, ubicada en Agustín Bardi e Illia, frente al Parque Lineal de Don Bosco, de lunes a sábados de 8 a 20.

Durante la jornada se realizaron 50 cirugías entre perros y gatos, y cabe destacar que desde el área de Zoonosis del Municipio se han realizado las siguientes acciones en estos primeros 5 meses de 2026: más de 5.000 castraciones (1200 periféricas); más de 4.000 atenciones veterinarias; 37 operativos de castración en distintos puntos del distrito; 6 allanamientos por maltrato animal en conjunto con distintas áreas del Municipio; 21 caballos rescatados del maltrato; 8 rescates de fauna silvestre; 4 capacitaciones a la Policía Rural; 2 operativos de vacunación séxtuple con 200 animales vacunados.