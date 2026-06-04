"Cien Ollas Vacías" en Quilmes: denuncian la emergencia alimentaria

Organizaciones sociales, comunitarias y movimientos populares de Quilmes llevarán adelante este jueves 4 de junio, a las 10 de la mañana, la denominada "Jornada de las Cien Ollas Vacías", una acción de visibilización que busca poner en agenda la creciente crisis alimentaria que atraviesan los barrios populares del distrito.



La actividad se desarrollará en Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, donde referentes comunitarios y vecinos expondrán una problemática que, según señalan, se agrava día a día como consecuencia de la reducción de políticas de asistencia y del deterioro de las condiciones económicas y sociales.

Las ollas vacías serán el símbolo central de la jornada. Representan la situación de miles de familias que no logran cubrir sus necesidades básicas y que dependen cada vez más de comedores y merenderos comunitarios para garantizar una alimentación diaria.

Desde las organizaciones convocantes advierten que mientras la demanda de ayuda alimentaria crece de manera sostenida, los recursos destinados a sostener los espacios comunitarios disminuyen. En ese contexto, destacan el rol fundamental que cumplen los comedores populares, sostenidos principalmente por mujeres que diariamente cocinan, organizan y acompañan a familias en situación de vulnerabilidad.

Según expresaron, la combinación de recortes en las políticas alimentarias, la interrupción de programas de asistencia, la inflación, la desocupación, la precarización laboral y la paralización de obras en barrios populares ha profundizado una crisis social que impacta especialmente en los sectores más postergados.

Además, alertan que el debilitamiento de las redes comunitarias no solo incrementa los niveles de hambre y exclusión, sino que también favorece el avance de situaciones de violencia y economías ilegales en territorios donde escasean las oportunidades laborales y la presencia efectiva del Estado.