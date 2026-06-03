Agostina Vega: la Diócesis de Quilmes expresó su dolor y reclamó acciones contra los femicidios

La Vicaría de la Solidaridad de la Diócesis de Quilmes expresó su preocupación por la persistencia de la violencia de género en el país y reclamó fortalecer las acciones de prevención y protección para evitar nuevos femicidios. El pronunciamiento se conoció tras el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en la provincia de Córdoba.

A través de un comunicado difundido bajo el título "Sangre que quiere ser semilla", los organismos diocesanos vinculados a la Pastoral Social y a Justicia y Paz señalaron que el crimen vuelve a poner en evidencia una problemática que continúa cobrándose víctimas en distintos puntos de la Argentina.

Desde la entidad remarcaron que los casos de violencia extrema contra mujeres y diversidades siguen registrando cifras alarmantes. En ese sentido, mencionaron estadísticas relevadas durante los primeros meses de 2026, que indican que se produjo una muerte por razones de género cada 36 horas en el país.

El documento sostiene que el impacto social que generan estos hechos debe traducirse en medidas concretas para garantizar el cuidado de las mujeres y prevenir situaciones de violencia. Además, subraya la necesidad de promover una mayor conciencia colectiva frente a una problemática que afecta a niñas, adolescentes y adultas.

La Vicaría también retomó conceptos expresados en distintas oportunidades por el papa Francisco respecto de la gravedad de los femicidios y la urgencia de impulsar cambios culturales que contribuyan a erradicar este tipo de violencias.

En el cierre del mensaje, la Diócesis de Quilmes reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la construcción de una sociedad más justa y el acompañamiento a familiares y allegados de víctimas de violencia de género.