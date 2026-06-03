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Miércoles, 3 de junio de 2026

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MISTERIO

"Franco": qué se sabe del primer sospechoso que buscaron por la desaparición de Agostina Vega

La madre de la adolescente asesinada lo mencionó en la denuncia inicial, cuando buscaba a su hija que fue hallada muerta una semana después.

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La investigación por el femicidio de Agostina Vega (14) demoró la identificación del verdadero sospechoso, Claudio Barrelier, debido a que el foco se puso en un inicio en un joven llamado Franco

Así lo confirmaron en la noche de este martes en una conferencia de prensa el padre de Agostina, Gabriel Vega, y sus abogados Gino Torreani Fernanda Alaníz.

"Cuando la madre de Agostina (Melisa Heredia) realiza la denuncia, apunta a Franco. No se tenía ni el apellido de este chico. Estábamos buscando un Franco y no sé cuántos hay en la ciudad. Fue la mamá quien lo denunció. Fue todo lo que aportó", sostuvo Alaníz.

Barrelier, único acusado por femicidio, apareció en la causa luego de que un remisero aportara datos que permitieron identificarlo.

No obstante, esa información no generó sospechas inmediatas ya que, según explicaron los abogados en la conferencia de prensa, Barrelier surgió al principio como un presunto intermediario entre Agostina y Franco. 

Incluso fue presentado ante los investigadores como un "amigo íntimo de la familia", una referencia que contribuyó a alejar cualquier duda sobre él.

Alaníz explicó que incluso el hoy detenido, "de acuerdo a los diferentes datos que se fueron aportando en las ampliaciones indagatorias, estaba señalado como un buen hombre, un hombre de familia".

¿Cómo salió Franco del foco de a investigación?

Hasta el lunes 25, los investigadores seguían enfocados en Franco pero, por esas horas, lograron ubicarlo y verificar sus movimientos

De acuerdo a ese sondeo, el joven había permanecido detenido y había recuperado la libertad recién el domingo a las 2.30 de la madrugada. 

De esa manera, Franco dejó de ser sospechoso, ya que Agostina había sido vista por última vez el sábado.

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