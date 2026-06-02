Agostina Vega había denunciado a su papá en 2025: ¿Cuál fue el motivo?

El femicidio de Agostina Vega (14) sigue conmoviendo al país y, en las últimas horas, trascendió una denuncia que la adolescente había realizado contra su propio padre, Gabriel.

Fue tramitada en el 2025 por la madre de la chica de 14 años, Melisa Heredia, quien se separó de Gabriel hace varios años.

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La presentación fue realizada ante la Justicia penal cordobesa por "lesiones leves", informaron fuentes tribunalicias citadas por Infobae.

El motivo de la denuncia fue una supuesta paliza que había padecido la chica a manos de su padre.

El hombre habría descubierto a su hija conversando con otro adolescente y el contenido de esa charla, según la presentación, habría llevado a la golpiza.

Los voceros judiciales precisaron que la denuncia no prosperó, debido a que hubo luego actas escolares en las que Agostina se retractaba.

En esos documentos, la adolescente decía que había promovido la presentación para llamar la atención de su padre porque el hombre estaba enojado con ella y no le hablaba.

Las palabras del padre de Agostina poco antes de que fuera encontrada asesinada

Vega padre concedió una entrevista televisiva la semana última, poco antes del hallazgo del cuerpo de su hija en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra de la ciudad de Córdoba.

En ese reportaje, apuntó al vínculo entre Claudio Barrelier, el único acusado por el femicidio, y Melisa Heredia, la madre de Agostina, quien reconoció haber sido pareja del imputado.

"Entre la madre (de mi hija) y este tipo (por Barrelier) hay algo. No sé qué, pero hay algo. Lo único que necesito es que me digan la verdad para encontrar a Agostina", manifestó.

El hombre agregó: "No quiero hablar de más, pero lo único que quiero es que Agostina aparezca. Lo único que necesito es que aparezca y que el que tenga que caer, que caiga, porque la verdad ya no me interesa más nada. Que caiga el que caiga. Es así de simple".