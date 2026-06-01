Caso Agostina Vega: "Lo importante es conocer la verdad completa", sostuvo Monteoliva

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, se refirió por primera vez al crimen de Agostina Vega y recalcó que "lo importante es la verdad completa". Evitó hablar de "femicidio".

"Lo importante es conocer la verdad completa, aunque sea dolorosa y nos interpele como autoridades, como funcionarios, como sociedad, como familias", expresó la funcionaria.

Luego, sostuvo que "un homicidio, sea cual fuere, no es únicamente lo que sucede durante una o dos horas donde ocurre el hecho". "Una situación como esa refleja muchos frentes, un historial complejo. Siempre es así", evaluó.

Sus declaraciones se produjeron en el marco de la conferencia que brindó para anunciar que Argentina registró en 2025 "la menor tasa de homicidios de su historia".

Viaje a Córdoba

La ministra reveló, asimismo, que viajó a Córdoba el viernes y permaneció hasta el sábado por la mañana para reunirse con su par provincial, Juan Pablo Quinteros, quien le aseguró: "Es cuestión de horas, estamos muy, muy cerca de finalizar con los hallazgos".

"Siempre hay que respetar el alcance del trabajo de la Justicia y de quienes somos auxiliares de ella", concluyó Monteoliva.

El caso Agostina Vega

Tras estar casi una semana desaparecida, el cuerpo de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, fue encontrado el sábado en un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra, que se encuentra en las afueras de la ciudad de Córdoba.

Por el crimen está detenido Claudio Barrelier, que este lunes fue acusado de femicidio. La Justicia investiga si hay más personas involucradas en el asesinato.

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