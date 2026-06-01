Récord: Argentina registró en 2025 la tasa de homicidios más baja de su historia

El Ministerio de Seguridad de la Nación anunció que Argentina registró la menor tasa de homicidios de su historia, con 3,6 casos cada 100.000 habitantes durante el año 2025, según los datos oficiales presentados este lunes.

El informe detalló además que los sistemas de medición del país alcanzaron la máxima certificación internacional en materia de transparencia y procesamiento de datos.

Caída sostenida del delito

La presentación de las Estadísticas Criminales 2025 fue elaborada por el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) y estuvo encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, junto al director nacional de Estadística Criminal, Marco González.

Las autoridades destacaron que las cifras reflejan una baja progresiva de los delitos con violencia letal en todo el territorio argentino.

De acuerdo con el informe oficial de la cartera de seguridad, la tasa de homicidios dolosos sufrió un descenso marcado al pasar de 4,4 cada 100.000 habitantes en 2023 a la cifra actual de 3,6 en 2025.

Esto representa una reducción neta del 18,4% en el último bienio y consolida al país con el menor nivel de violencia letal en América Latina y el Caribe.

La Ministra Alejandra Monteoliva presentó la estadísticas criminales del 2025. pic.twitter.com/IzeagvBqin — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) June 1, 2026

Reconocimiento de las Naciones Unidas

Durante el evento regulado por las autoridades nacionales, se notificó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) otorgó a la Argentina la calificación "A" en calidad estadística, el nivel más alto que asigna dicho organismo internacional.

Respecto al impacto de las políticas de medición implementadas, los voceros de Seguridad Nacional manifestaron: "Se trata de la tasa más baja registrada en la historia del país por segundo año consecutivo. Con este indicador, Argentina se consolida como el país con menor nivel de violencia letal entre los países de América Latina y el Caribe incluidos en la comparación internacional presentada".