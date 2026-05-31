El Ministerio de Seguridad presentará las estadísticas criminales del 2025

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, junto al director nacional de Estadística, Marco González, presentará el próximo lunes, 1 de junio, el informe anual de las estadísticas criminales correspondientes al período 2025.

La actividad oficial se llevará a cabo a partir de las 9 en la sede de la cartera, ubicada en la calle Gelly y Obes 2289 de la Ciudad de Buenos Aires.

Los datos centrales del informe

El documento del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) refleja una reducción sostenida de los principales delitos en Argentina y consolida la tendencia descendente registrada en los últimos años.

De acuerdo a los datos adelantados de la presentación oficial, los índices delictivos muestran una baja progresiva en los diferentes distritos del territorio nacional.

Además del balance cuantitativo de la gestión en materia de prevención y combate del delito, las autoridades ministeriales destacaron el reconocimiento global recibido por el sistema de medición local.

El país obtuvo la máxima calificación internacional en calidad de estadísticas criminales, distinción otorgada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).