Italia a lo largo de la historia de los Mundiales: de sus cuatro vueltas olímpicas a quedarse fuera por tercera vez consecutiva en las Eliminatorias

Luego de haber caído ante Bosnia por penales y así enhebrar un nuevo fracaso para la Selección de Italia al privarse de participar en el Mundial 2026 por tercera vez consecutiva, las estadísticas comienzan a jugar su juego y la debacle en la que ha ingresado la Azzurra es realmente insólita.

Luego de haberse consagrado en el Mundial 2006, al vencer por penales a Francia por 5 a 3 y así llegar a bordar su cuarta estrella, Italia fracasó y se quedó fuera en la primera ronda de la Copa del Mundo 2010 y 2014. Y como si este maleficio no fuese suficiente, en las siguientes tres competiciones no superó el corte clasificatorio.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026 con los últimos cuatro europeos clasificados

Los torneos llevados a cabo en Rusia 2018, Qatar 2022 y el tripartito que se jugará entre Estados Unidos, México y Canadá, se privaron de contar con uno de los máximos animadores del fútbol y uno de los combinados más ganadores de la historia.

Es que Italia es una de los combinados más exitosos al haber ganado cuatro títulos (1934,1938,1982 y 2006), solo uno menos que Brasil, el máximo exponente.

Asimismo, el equipo estuvo presente en 18 de los 22 torneos desarrollados hasta el momento y, a su vez, llegó a seis finales (perdió con Brasil en 1970 y 1994, por penales), se subió una vez al podio con un tercer puesto (Italia '90, después de vencer a Inglaterra y caer con Argentina en semifinales) y en la cita organizada en Argentina, en 1978, culminó cuarta.