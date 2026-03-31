Italia y otro fracaso: cayó por penales ante Bosnia y se quedó sin Mundial 2026

En otra jornada negra para su historia, Italia igualó 1-1 frente a Bosnia y Herzegovina en los 120 minutos del partido por el repechaje, pero cayó en los penales y se quedó sin chances de disputar el Mundial 2026.

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Como visitante, la Azzurra tuvo un buen primer tiempo y consiguió la ventaja a los 14 minutos, cuando tras una mala salida del arquero Nikola Vasilj, Moise Kean aprovechó y definió de gran manera.

¡LA AZZURRA QUIERE MUNDIAL! Grosero error del arquero de Bosnia, recuperación de Barella y gol de Moise Kean para el 1-0 de Italia.



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Más allá de algún arresto por parte del conjunto local, los dirigidos por Gennaro Gattuso estaban bien plantados hasta que, a los 41', Alessandro Bastoni fue expulsado.

A partir de ahí, la Nazionale se replegó durante todo el complemento y Gianluigi Donnarumma se convirtió en figura tras varias respuestas. Sin embargo, Haris Tabakovic le dio el ansiado empate al elenco bosnio a falta de 13 minutos para el cierre.

¡¡GOLPE PARA ITALIA!! ¡TABAKOVIC RESCATÓ EL REBOTE Y PUSO EL 1-1 DE BOSNIA EN ZENICA!



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¡¡DONNARUMMA DEJA CON VIDA A ITALIA ANTE BOSNIA!!



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Con la igualdad, la historia se trasladó al tiempo suplementario en el que hubo más tensión que fútbol. Sin mayores novedades, llegaron los penales.

Desde los 12 pasos, la diferencia fue notable. Bosnia ejecutó con suficiencia, mientras que los errores de Pío Esposito primero y Bryan Cristante después provocaron que Esmir Bajraktarevic convirtiera y desatara el delirio en Zenica.

¡¡PIO ESPÓSITO ERRÓ EL PRIMER PENAL DE ITALIA!!



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¡¡TRAVESAÑO DE CRISTANTE EN LA TANDA QUE DEJÓ A ITALIA SIN MUNDIAL!!



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¡¡GIGIO NO LO PUEDE CREER!! ¡¡NADIE LO PUEDE CREER!! ¡¡BAJRAKTAREVIC CONVIRTIÓ Y BOSNIA DEJÓ A ITALIA SIN MUNDIAL!!



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Así las cosas, Italia se perderá la máxima cita nuevamente, después de estar ausente en Rusia 2018 y Qatar 2022. Por su parte, el equipo que tiene como referente a Edin Dzeko repetirá lo que únicamente consiguió en Brasil 2014.