Estados Unidos evalúa retirar sus tropas de España e Italia ante la falta de apoyo en el conflicto con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, profundizó la tensión con sus aliados europeos al confirmar que estudia el retiro de las fuerzas militares apostadas en España e Italia.

La advertencia se produce apenas 24 horas después de que el mandatario anunciara una medida similar para el contingente desplegado en Alemania, alegando una falta de compromiso de los socios de la OTAN con los objetivos estratégicos de Washington.

La guerra en Medio Oriente está en una tregua, aunque aumenta la preocupación por nuevos ataques.

El eje del conflicto radica en la negativa de Madrid y Roma a participar en las operaciones navales para reabrir el estrecho de Ormuz, un paso marítimo vital que permanece bloqueado tras el inicio de las hostilidades aéreas entre Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero.

Según el jefe de Estado norteamericano, los aliados se benefician del libre tránsito en la zona pero se niegan a aportar recursos militares para garantizarlo.

Opciones de sanción en el Pentágono

Un documento interno del Departamento de Defensa detalla una serie de opciones para penalizar a los miembros de la Alianza Atlántica que no respaldaron las misiones estadounidenses. Entre las medidas de presión se incluye no solo el retiro de las tropas, sino también la posible suspensión de España como miembro de la OTAN.

Al ser consultado sobre el futuro de los destacamentos en el sur de Europa, Trump fue categórico: "Probablemente lo consideraría. Italia no nos ha ayudado y la postura de España ha sido horrible".

El mandatario también vinculó la situación con la crisis en Ucrania, acusando a la gestión europea de haber provocado un "caos total" en ese territorio.