Tras más de una década, Argentina sale de la "lista negra" de propiedad intelectual de Estados Unidos

En un giro histórico para el comercio bilateral, el Gobierno de Estados Unidos decidió retirar a la Argentina de la Priority Watch List, la "lista negra" más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual.

El país, que permanecía en esta "lista negra" desde hace más de diez años y acumulaba observaciones desde hace tres décadas, pasará ahora a integrar la Watch List, un escalafón de menor riesgo.

El cambio de estatus es una consecuencia directa de la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) en febrero de 2026.

Según el informe oficial de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), este entendimiento "beneficiará a innovadores y creadores al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la lucha contra su robo".

El canciller Pablo Quirno junto a su par estadounidense, Jamieson Greer, tras sellar el nuevo acuerdo comercial entre ambos países.

El fin de las restricciones farmacéuticas

Uno de los puntos clave para lograr este ascenso fue la eliminación de restricciones argentinas que Washington consideraba "excesivamente amplias".

Hasta ahora, el país mantenía criterios que rechazaban solicitudes de patentes vinculadas a desarrollos farmacéuticos, a pesar de ser elegibles en otras jurisdicciones internacionales.

Con el nuevo marco, se espera que los laboratorios extranjeros encuentren menos trabas técnicas y burocráticas para proteger sus fórmulas en territorio argentino, un reclamo histórico de la industria estadounidense.

Guerra a la piratería y sanciones penales

Para abandonar la lista prioritaria, la Argentina implementó un paquete de medidas que refuerzan la seguridad jurídica. Una de ellas es que se endurecieron las sanciones, incluyendo multas más elevadas y penas de prisión para la falsificación operada por redes criminales organizadas.

Además, asumió el compromiso de intensificar operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución "notorios" por la venta de productos falsos.

Asimismo, el país deberá publicar estadísticas periódicas sobre la lucha contra la piratería y agilizar los plazos de concesión de patentes, históricamente demorados.

Cabe destacar que Argentina es evaluada por sus deficiencias en derechos de autor y patentes desde hace 30 años. Este movimiento representa el mayor avance en materia de confianza comercial con Washington en décadas.

Beneficios para el agro y el sector de alimentos

El acuerdo ARTI no se limita al software o los medicamentos; también incluye disposiciones vitales para el comercio agroalimentario.

La Argentina logró garantizar que sus productores puedan seguir utilizando denominaciones tradicionales en el mercado estadounidense, evitando que términos genéricos de quesos y carnes sean restringidos bajo figuras de exclusividad.

A cambio, el país estableció estándares de "transparencia y equidad" para las Indicaciones Geográficas (IG), asegurando un marco de competencia leal que protege tanto las marcas locales como las estadounidenses.