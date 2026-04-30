Javier Milei está en el portaaviones estadounidense USS Nimitz en Mar del Plata

El presidente Javier Milei viajó a Mar del Plata para observar ejercicios navales del portaviones estadounidense USS Nimitz y unidades de la Armada Argentina.

Acompañado de una reducida comitiva, partió en un avión del país norteamericano Grumman C-2 Greyhound poco después de las 9.30 desde el aeroparque Jorge Newbery y la aeronave aterrizó en la cubierta del buque estadounidense.

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En el sur de Mar del Plata se desarrollará uno de los ejercicios navales conjuntos y el embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, fue quien cursó la invitación a Milei para visitar el portaviones.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, son dos de los integrantes de la reducida comitiva que acompaña al jefe de Estado.

En tanto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, es uno de los integrantes del Poder Ejecutivo que confirmó su presencia. Fueron invitados también el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el titular de la Armada Argentina, Juan Carlos Romay.

El buque es uno de los portaaviones de propulsión nuclear más grandes del mundo.

La actividad se enmarca en los ejercicios Passex 2026, una maniobra que se activa cuando buques extranjeros atraviesan aguas jurisdiccionales. El USS Nimitz cruzó el Estrecho de Magallanes y entró en el Mar Argentino en los últimos días con destino al sur de Mar del Plata.