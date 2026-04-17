El Gobierno autorizó el ingreso de tropas de Estados Unidos para ejercicios militares conjuntos

El Gobierno de Javier Milei autorizó este viernes formalmente el ingreso de fuerzas militares de Estados Unidos al país, con el fin de que participen en los ejercicios conjuntos "Daga Atlántica" y "PASSEX".

Lo hizo a través del Decreto 264/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y los integrantes de su Gabinete de ministros.

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La medida busca fortalecer la interoperabilidad entre ambos países y consolidar la posición de Argentina como socio estratégico en seguridad global.

El decreto establece una nueva programación de estos ejercicios tras una postergación obligada por la guerra en Medio Oriente.

Detalles sobre los ejercicios

Según el texto normativo, el ejercicio "Daga Atlántica" se desarrollará entre el 21 de abril y el 12 de junio, y abarcará áreas terrestres, aéreas y marítimas.

Las actividades principales se realizarán en puntos estratégicos como la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea en Moreno, provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, el ejercicio naval "PASSEX" se efectuará entre el 26 y el 30 de abril dentro de la Zona Económica Exclusiva.

Esta operación contará con la presencia de unidades de alto impacto de la Armada estadounidense, como el portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley.

Concretarán tareas de adiestramiento junto a personal y medios de la Armada Argentina con el fin de reforzar la vigilancia en el Atlántico Sur.