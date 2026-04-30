Así fue la recorrida de Javier Milei y Karina Milei en el portaaviones de la Armada de los Estados Unidos

En otro gesto de sintonía con el gobierno de Donald Trump, se desarrolló una actividad conjunta organizada por el Comando Sur (SOUTHCOM) y la Embajada de Estados Unidos en Argentina. El presidente de la Nación, Javier Milei, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recorrieron el portaaviones USS Nimitz, ubicado al sur de la ciudad bonaerense de Mar del Plata.

A esa altura del Atlántico navega la nave nuclear de la Armada de los Estados Unidos y hasta allí se trasladó buena parte de la primea plana del gobierno de La Libertad Avanza, cuyo vínculo con la Casa Blanca republicana es estrecho.

El antecedente más concreto se registró en 2024, cuando Milei viajó a Ushuaia, Tierra del Fuego, junto a la entonces generala Laura Richardson, del Comando Sur, quien había destacado los recursos naturales del extremo sur del país y anticipó la intención de construir una Base Naval Integrada.

Karina Milei en el portaaviones de los Estados Unidos.

El embajador estadounidense Peter Lamelas formó parte del recibimiento a los acompañantes de Milei: el canciller Pablo Quirno, quienes posaron junto al al aterrizar en el navío. También estaban presentes el asesor presidencial Santiago Caputo.

Javier Milei y funcionarios en el portaaviones estadounidense que navega a la altura de Mar del Plata.

También formaron parte del recorrido por el portaaviones USS Nimitz el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay.

Javier y Karina Milei participaron de ejercicios navales Passex 2026

Según la comunicación oficial de Presidencia, Milei y sus funcionarios aterrizaron en la cubierta del buque USS Nimitz desde un Grumman C-2 Greyhound estadounidense, la aeronave que opera como transporte desde y hacia la cubierta del portaaviones.

Todo ocurre, agrega la información oficial, en el marco de los ejercicios binacionales que "se desarrollan en el Atlántico Sur con el objetivo de fortalecer el adiestramiento combinado, lo que contribuye, a su vez, a afianzar los lazos y la confianza mutua entre ambas armadas".

Además de la recorrida, Milei presenció una demostración aérea de aviones F/A-18 Hornet y helicópteros MH-60 Seahawk.

Desde el gobierno destacaron que el ejercicio combinado Passex fue autorizado a través del Decreto 264/2026, publicado el 17 de abril pasado en el Boletín Oficial, y se desarrolló desde el 26 hasta este jueves e incluyó maniobras tácticas de alta complejidad coordinativa entre las fuerzas de Estados Unidos y de la Argentina.

Todas las fotos de Milei en el portaaviones de EE.UU.