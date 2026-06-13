Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 13 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
VIAJE

Javier Milei visitará de nuevo España, en una agenda que incluye una conferencia y encuentro con empresarios

Será la sexta vez en el año que el presidente pisará suelo ibérico y permanecerá tres días en el país. Puede coincidir con la fecha de interpelación a Manuel Adorni.

BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

El presidente Javier Milei reactiva su agenda internacional y partirá rumbo a España, donde desplegará un viaje de tres días por la ciudad de Madrid.

El jefe de Estado saldrá del país el próximo miércoles 24 de junio y permanecerá en Madrid hasta el sábado 27. Allí participará en una conferencia y en reuniones con distintos empresarios en la Universidad CEU San Pablo.

Con esta nueva participación se concreta la sexta visita del mandatario a España: en los viajes anteriores se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La última vez fue el expositor final del Madrid Economic Forum.

Javier Milei visitará de nuevo España, en una agenda que incluye una conferencia y encuentro con empresarios

El viaje de Milei se dará el mismo día en que la oposición buscará interpelar y aprobar una moción de censura a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien está envuelto en escándalos relacionados con su patrimonio por presunto enriquecimiento ilícito.

Tras este viaje, Milei aguardará unos días y volverá a salir del país, esta vez para arribar a Asunción el 30 de junio, con motivo de la cumbre de presidentes del Mercosur. Es la primera bajo vigencia del acuerdo comercial entre el bloque y la Unión Europea (UE).

Por último, el presidente partirá rumbo a los Estados Unidos -por decimoctava vez- el 4 de julio, día en que se celebra la independencia de ese país. 

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

3
Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos
Noticias

Katy Perry, Anitta, LISA y más: todos los artistas del show inaugural del Mundial 2026 en Estados Unidos

4
A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo
Noticias

A una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi volvió a homenajearlo

5
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

Últimas noticias de Javier Milei