Para el 66% de los argentinos, las políticas de Milei tuvieron un impacto negativo en su vida cotidiana

Para el 65,8% de los argentinos, las políticas del Gobierno Nacional tuvieron un impacto negativo en su situación personal o familiar. De ese universo, el 45,9% lo calificó como "algo negativo" y el 19,9% como "muy negativo". Solo el 30,7% consideró que las medidas de la gestión de Javier Milei tuvieron algún efecto positivo en su vida cotidiana. Los datos surgen del Estudio de Opinión Pública Nacional de Proyección Consultores, realizado entre el 1 y el 7 de junio sobre 1.236 casos en todo el país.

La percepción sobre la economía general es igualmente crítica. El 80,5% de los encuestados sostuvo que la situación económica de los argentinos empeoró o se mantuvo igual de mal en los últimos meses. A nivel personal, el panorama no difiere demasiado: el 69,6% evalúa su propia situación familiar como negativa o estancada, frente a solo el 30,4% que registró alguna mejora.

Las perspectivas a futuro tampoco ofrecen alivio. El 65,5% cree que la situación económica del país seguirá igual de mal o empeorará en los próximos seis meses, mientras que solo el 34,5% tiene expectativas positivas. A nivel del hogar, el 60,1% tampoco espera una mejoría en su situación personal en ese horizonte temporal.

El endeudamiento como síntoma

Ese cuadro de deterioro tiene una expresión concreta en las finanzas domésticas: el 60,1% de los hogares tuvo que pedir dinero prestado durante el último mes para cubrir sus gastos. La modalidad más frecuente fue recurrir a familiares o amigos (22,5%), seguida por el uso de tarjeta de crédito pagando el mínimo o en cuotas (14,6%) y los préstamos bancarios (9,4%). Solo el 39,9% de los consultados afirmó no haber necesitado endeudarse.

La evolución mensual muestra que el problema no es coyuntural. En diciembre pasado, el 57,8% de los hogares ya recurría al endeudamiento para llegar a fin de mes. El indicador trepó al 64,1% en mayo y bajó levemente al 60,1% en junio. La mejora es marginal y el nivel sigue siendo estructuralmente elevado en toda la serie.

La evaluación del gobierno y la confianza pública

El 51,6% de los encuestados evaluó negativamente el trabajo del Gobierno Nacional, contra un 39,8% que lo hizo de forma positiva. En ese marco, el Índice de Confianza Pública (ICP) cerró junio en 1,99, rozando la zona de desconfianza -definida entre 1 y 1,89- tras haber tocado fondo en mayo con 1,88. La tendencia de caída es sostenida desde febrero, cuando el indicador se ubicaba en 2,08.

A esa evaluación se suma un dato que profundiza el diagnóstico: el 55,4% considera que el gobierno tiene poca o ninguna capacidad para resolver los problemas del país. Solo el 40,5% le reconoce alguna capacidad de gestión, una cifra que también retrocedió respecto de mediciones anteriores.

Las preocupaciones que subyacen a este cuadro reflejan una ciudadanía golpeada en lo económico y desconfiada de las instituciones. Los bajos ingresos personales o familiares encabezan el ranking con el 50,9%, seguidos por la inseguridad (36,2%), la corrupción política (33,5%) y la inflación (31,8%). La corrupción aparece con particular fuerza en un contexto político marcado por el escándalo en torno a la declaración jurada del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

El cierre del relevamiento consolida el panorama adverso para el oficialismo: el 53% de los consultados considera que las decisiones del gobierno llevan al país por un rumbo equivocado, frente al 37,9% que lo aprueba. El Índice de Perspectiva Económica (IPE) se ubica en 2,10 para junio, dentro de la zona de estancamiento, con una recuperación leve respecto del mínimo registrado en mayo (2,01) pero aún lejos de la zona de estabilidad.

El relevamiento fue realizado por Proyección Consultores mediante cuestionario estructurado en modalidad CAWI sobre una muestra de 1.236 casos efectivos en todo el país, ajustada por sexo, edad, nivel educativo, región y voto anterior. Período: 1 al 7 de junio de 2026. Margen de error: 2,79%. Nivel de confianza: 95%.